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"Погибают прямо на пастбищах": фермеры в Акмолинской области попросили ввести режим ЧС из-за лошадей

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Лошадь и снегопад
Лошадь. Иллюстративное фото: LeliaSpb / Getty Images

Фермеры в Акмолинской области попросили ввести режим ЧС из-за умирающих лошадей, которых сражает голод и морозы. Проблема с нехваткой корма наблюдается еще с лета, передает сайт телеканала КТК.

В Акмолинской области фермеры попросили ввести режим чрезвычайной ситуации из-за массового падежа скота – животные погибают прямо на пастбищах от голода, нехватки корма на зимних выпасах.

"Просим вас о помощи. Неужели нельзя объявить в области режим ЧС и отправить сюда технику? Мы не просим денег. В этом году зима такая суровая. Скот гибнет не только у меня, но и во всех соседних селах", – говорит глава крестьянского хозяйства Кайрат Бегалин.

Как рассказали телеканалу коневоды, ситуация критическая. Прошлым летом на пастбищах из-за жары выгорела вся трава, лошади с тех пор истощены. С приходом зимы ситуация усугубилась – ослабленные животные не в силах достать траву из-под снега. Они умирают прямо в степи.

"Падеж идет от недоедания. Полоса прошла дождя зимой, и оно как бы обледенело, травостоя. До травостоя они добраться не могли, и после этого еще обильные снегопады были. Поэтому здесь однозначно: мы действительно павших животных вскрывали, видели, что в желудке, увы, ничего нету", – говорит руководитель управления ветеринарии Акмолинской области Талгат Жунусов.

Согласно подсчетам специалистов, в Жамбылской области от нехватки корма погибло примерно 200 лошадей.

Источник: КТК

Напомним, неделю назад стало известно о массовой гибели лошадей в Карагандинской области из-за вируса. Сразу несколько сел закрыли на карантин.

По данным на сайте РГП "Казгидромет", в Акмолинской области объявлено штормовое предупреждение. На западе региона ожидается туман.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2063594-pogibayut-pryamo-na-pastbischah-o-massovoy-gibeli-loshadey-zayavili-v-akmolinskoy-oblasti/

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