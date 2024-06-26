Непогода в Атырау: в городе затопило улицы, падали деревья и столбы ЛЭП, отключился свет (видео)

В Атырау разыгралась непогода. В городе затопило несколько улиц, падали деревья. Кроме того, сильный ветер повредил линии электропередачи, многие жители остались без света, передает NUR.KZ.

Несколько улиц в Атырау вчера ночью остались без света. Местная энергокомпания "Атырау Жарык" в своем Instagram сообщила о причинах неудобств. Как выяснилось, на пересечении улиц Гагарина и Байтурсынова из-за сильного ветра упали 3 опоры линии электропередачи.

Энергетики сообщили, что срочно были сформированы бригады, которые ведут работы по восстановлению электроснабжения.

В акимате города Атырау по поводу отключения электричества добавили, что на местах трудятся 6 аварийно-спасательных бригад АО "Атырау Жарык", дополнительно были сформированы еще 4 бригады.

А в Департаменте по ЧС Атырауской области сообщили, что вчера вечером в Атырау выпали осадки в виде дождя в количестве 8 мм.

"В результате непогоды зафиксированы случаи падения и поломки деревьев, проводятся аварийно-спасательные работы. 26 мая, в 00:20, в микрорайоне "Авангард" перед одним из домов убрали упавший тополь. Пострадавших нет.

Также спасатели организовали аварийно-спасательные работы в районах города, откачивают воду", - сообщили в ДЧС.

В городском акимате также показали затопленные дождевой водой улицы города. Работы по откачке, судя по видео, велись всю ночь. Изначально сообщалось об 11 единицах спецтехники, которые задействованы на улицах города. Но позже их количество увеличили до 20.

Ночью комментарий на своей странице в Instagram предоставил заместитель акима города Атырау Нуржан Ермуханов.

"На данный момент на центральных улицах города работают 26 единиц спецтехники, выпустим еще дополнительную технику.

Также 10 бригад работают над восстановлением электричества после урагана. Сотрудники акимата Атырау продолжают работать на местах в штатном режиме", - сообщил он ночью, в 02:10.

В 04:33 Ермуханов сообщил, что работы по откачке воды и восстановлению электричества продолжаются.

Ранее в РГП "Казгидромет" озвучили прогноз погоды по Казахстану на 25-27 июня. Тогда сообщалось, что в западных и северных регионах страны ожидаются дожди, а в отдельных районах - сильные дожди.

В феврале текущего года мы писали, что Атырау затопило талыми водами. Недовольные горожане требовали объявить режим ЧС. Также сообщалось, что в Атырау дожди со снегом вызвали настоящий переполох в городе - была затоплена поликлиника, на улицах были огромные лужи.

Зимой часть улиц Атырау оказались залиты водой из-за обильного таяния снега. Одной из причин назвали отсутствие арычно-ливневой системы.