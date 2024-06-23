Взрыв произошел под землей в Таразе (видео)

В Сети появилось видео взрыва под землей вблизи жилых домов в Таразе. На место выехали экстренные службы. ЧП прокомментировали в АО "QazaqGaz Aimaq", передает NUR.KZ.

По информации компании, 22 июня 2024 года в 21.50 в аварийно-диспетчерскую службу Жамбылского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq" поступило сообщение, что в микрорайоне Карасу в Таразе произошел сильный взрыв.

"Жамбылский производственный филиал АО "QazaqGaz Aimaq" сообщает, что на месте взрыва газопровод не проходит, взрыв произошел по другим причинам, которые выясняются", - рассказали в АО.

По данным компании, специалисты службы газового хозяйства обследовали место происшествия газоанализатором, в воздухе концентрации газа не обнаружено.

Территорию оцепили. Пострадавших нет. На место происшествия выезжали все городские службы, причины взрыва выясняются.

"По предварительной версии, произошло замыкание подземной высоковольтной линии электропередачи. Просим дождаться официальной информации", - призвали в QazaqGaz Aimaq.

Напомним, ранее ночью в Таразе на территории металлургического завода произошло загорание высоковольтного трансформатора.

Как рассказали в МЧС, тушение пожара усложнялось наличием 60 тонн масла в емкостях трансформатора. Благодаря слаженным действиям спасателей не допущено распространение огня на близстоящие трансформаторы и здание завода.

Горение было ликвидировано на площади 80 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Также накануне произошел крупный пожар в районе "Хан шатыра" в Астане. В МЧС уточнили, что со 2 по 27 этажи горели наружная обшивка и утеплитель жилого комплекса. Пожар потушили.