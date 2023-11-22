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Infiniti с семьей упал в траншею в Костанае (видео)

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Автомобиль упал в траншею в Костанае
Место происшествия. Кадр из видео: ДП Костанайской области

22 ноября около 9 часов утра в Костанае возле одного из домов по улице Летунова 30-летний водитель автомобиля Infiniti совершил опрокидывание в траншею. Об этом сообщили в ДП региона, передает NUR.KZ.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в машине находилась семья, в том числе ребенок. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля.

Данный факт был зарегистрирован в полиции. Стражи порядка установили подрядную организацию, которая проводила ремонтные работы по прокладыванию кабеля.

"На месте происшествия отсутствовали соответствующие дорожные знаки. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза пострадавшей, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в ДП Костанайской области.

Напомним, ранее мы рассказывали, что делать казахстанцам, повредившим машину из-за проведения ремонтных работ или ям на дороге.

Так, необходимо:

  • зафиксировать инцидент – сделать фото и видео повреждений автомобиля, а также самого места происшествия;
  • отметить пассажиров – если они имеются, следует сфотографировать их рядом с машиной;
  • вызвать сотрудников дорожной полиции – позвонить по номеру 102, а сотрудник должен составить протокол о ДТП и вручить один экземпляр автовладельцу;
  • если полиция не приехала – проехать в ближайший отдел полиции и подать там заявление о ДТП и получить протокол на месте;
  • после оформления факта также нужно подать обращение к виновнику произошедшего с требованием возместить полученный ущерб.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2047113-infiniti-s-semey-upal-v-transheyu-v-kostanae-video/

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