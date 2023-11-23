Угодила на самокате в траншею: муж трагически погибшей алматинки требует наказать виновных

Муж трагически погибшей алматинки Кирилл Василенко требует наказать виновных. В начале лета его супруга на самокате упала в траншею и скончалась от полученных травм, сообщает телеканал КТК.

Как отмечается в сюжете телеканала, трагедия произошла еще в начале лета. Семейная пара возвращалась домой на самокате и прямо в центре города угодила на нем в траншею. Женщина скончалась от полученных травм до приезда кареты скорой помощи.

"Возвращались домой, да, вдвоем на одном самокате. Но мы это практиковали не раз, то есть у нас уже есть опыт, чтобы мы вдвоем катались на одном самокате. И ни разу никаких происшествий не было. Проехали примерно километр до данного перекрестка.

Поскольку я был за рулем, я как ответственный водитель перед перекрестком сбросил скорость. И я где-то уже на середине замечаю и пытаюсь нажать на тормоза. В себя я уже прихожу, уже лежа на асфальте", - рассказывает о том злополучном дне муж погибшей Кирилл Василенко.

Мужчина после падения пришел в себя, а вот его супруга скончалась на месте, еще до приезда врачей.

Кирилл Василенко считает виновным в случившемся организацию, которая занималась ремонтом на этом участке. Мужчина уверен, что, если бы был установлен соответствующий знак, паре удалось бы объехать эту траншею.

"Ее с ракурса, откуда мы ехали, вообще не было заметно. Уголовная ответственность должна быть. И чего мне больше всего хотелось, так того, чтобы это предалось огласке. Что такие ситуации возникают. Она может случиться с каждым. И если подвергаешь кого-то опасности, то нужно обезопасить остальных", - считает Василенко.

Юрист Кирилла Василенко Данияр Карибжанов требует ускорить следствие. По его словам, подозреваемых по делу все еще нет. К следователю их вызывают крайне редко, а его клиента до сих пор не признали потерпевшим. Адвокат считает, что привлечь к ответственности нужно первое лицо компании, раскопавшей траншею, а также прораба.

В полиции же им сообщают, что мужчину уже признали потерпевшим, а расследование идет по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".

"Данный факт зарегистрирован и расследуется по статье 277 УК РК. Супруг погибшей женщины официально признан потерпевшим. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела и виновных лиц", - сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

В самой организации, которая занималась ремонтными работами на этом участке, от комментариев пока отказались.

Источник: Телеканал КТК

Ранее мы писали о том, что глава полиции Алматы обратился к жителям города в связи с участившимися дорожно-транспортными происшествиями с участием водителей мопедов и электросамокатов.

Согласно подсчетам, приведенным городским ДП, по дорогам Алматы курсирует свыше 50 тысяч мопедов и электросамокатов. Соответственно, возросла аварийность.

Только с начала года с участием самокатов зарегистрировано 25 ДТП, в которых погибли 2 человека, 27 получили травмы.

Как отмечают в полиции, пользователи самокатов, мопедов – одна из уязвимых категорий участников дорожного движения. Если у автомобиля есть ремень, подушка безопасности, то водители и пассажиры двухколесного транспорта практически беззащитны.

Поэтому каждая авария с их участием заканчивается трагично. В связи с этим все участников дорожного движения просят неукоснительно соблюдать ПДД.

В начале осени мы также рассказывали о том, что аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Ауэзовского района рассказал, как будут бороться с брошенными на тротуарах самокатами.

Напомним, ранее новые правила и ограничения для самокатов в Казахстане разъяснили в МВД.