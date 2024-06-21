"Полез, несмотря на запрещающий знак": министр – о смерти абитуриента на территории КазНУ в Алматы

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек в кулуарах правительства назвал две возможные причины смерти ученика 11 класса на территории КазНУ, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Миннауки Саясат Нурбек прокомментировал ход расследования смерти молодого человека, который умер у фонтана на территории КазНУ. По его словам, в тот день, 19 июня, ученик 11 класса школы №185 пришел сдавать ЕНТ на территории кампуса КазНУ им. Аль-Фараби.

"В 16:00, после обеда, стояла очень жаркая погода, но он, несмотря на запрещающий знак, полез в фонтан. Фонтан причем двухъярусный - полез туда, где основная чаша.

Причину смерти судмедэкспертиза должна дать сегодня. Я просто не успел с утра проверить сводку. Предварительно было две причины - либо остановка сердца, либо током ударило. Но точно должна экспертиза уточнить", - сказал Саясат Нурбек.

По словам министра, погибший не сдал ЕНТ, так как 18 июня из-за сбоя электричества тестирование перенесли на 23 июня.

Также Саясат Нурбек ответил на вопрос о том, понесет ли университет ответственность, если окажется, что фонтан был неисправен.

"Мы должны дождаться заключения судмедэкспертизы, она в ближайшее время выйдет. Я еще не успел запросить информацию. Занимается этим управление полиции Бостандыкского района. Сначала нужно установить причину смерти, после этого будет формулировка", - добавил министр.

По его словам, подобная трагедия в стране произошла впервые.

Напомним, 19 июня сообщалось, что Единое национальное тестирование перенесли для некоторых выпускников в Алматы на более поздний срок из-за сбоя на платформе. Так, первый поток перенесли на 23 июня, второй - на 30 июня.

В тот же день в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова появилось видео, где на кадрах видно полицейских около фонтана на территории КазНУ им. Аль-Фараби в Алматы.