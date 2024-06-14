Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Тело 4-летнего ребенка обнаружили в оросительном канале в Туркестанской области

Опубликовано:

Мальчик смотрит на море
Мальчик. Иллюстративное фото: pixabay.com

Трагический инцидент произошел вчера,13 июня, на юге Казахстана - в Туркестанской области утонул 4-летний малыш№ Его тело обнаружили сельчане, передает Otyrar.kz.

Как сообщает издание, мальчик 2020 года погиб в селе Ынтымак в Сарыагашском районе. Тело ребенка обнаружили местные жители в оросительном канале Ашынау.

По предварительным данным, мальчик остался без присмотра взрослых, упал в воду и утонул. Спасатели просят не оставлять детей без присмотра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2117232-telo-4-letnego-rebenka-obnaruzhili-v-orositelnom-kanale-v-turkestanskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.