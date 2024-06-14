Тело 4-летнего ребенка обнаружили в оросительном канале в Туркестанской области
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Трагический инцидент произошел вчера,13 июня, на юге Казахстана - в Туркестанской области утонул 4-летний малыш№ Его тело обнаружили сельчане, передает Otyrar.kz.
Как сообщает издание, мальчик 2020 года погиб в селе Ынтымак в Сарыагашском районе. Тело ребенка обнаружили местные жители в оросительном канале Ашынау.
По предварительным данным, мальчик остался без присмотра взрослых, упал в воду и утонул. Спасатели просят не оставлять детей без присмотра.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2117232-telo-4-letnego-rebenka-obnaruzhili-v-orositelnom-kanale-v-turkestanskoy-oblasti/