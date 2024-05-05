Двухлетний малыш упал в воду и утонул на озере в ВКО

Несчастный случай произошел сегодня, 5 мая, в Уланском районе Восточно-Казахстанской области - двухлетний малыш упал в воду и утонул, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства по ЧС Казахстана, трагедия произошла на озере Садыркол.

"На территории дачного дома, оставшись без присмотра родителей, упал в воду и утонул ребенок 2022 года рождения", - говорится в сообщении министерства.

Спасатели вновь призывают родителей не оставлять детей без присмотра и не позволять им играть у водоемов.

Напомним, в начале октября двух детей семи и восьми лет обнаружили мертвыми в искусственном водоеме в 500 метрах от села Галицкое в Павлодарской области.

В полицию обратилась их мать, когда вернулась домой после работы и не нашла своих сыновей. Полицейские и сельчане стали прочесывать местность и нашли тела в воде. Отмечалось, что искусственный водоем никак не огражден, не освещен и представляет угрозу для жизни людей.

В конце марта в Актюбинской области ребенок утонул в талой воде. Несчастный случай произошел в конце марта в поселке Ебейты Байганинского района.