Не могли доплыть до берега: четверо детей чуть не утонули на Бухтарминском водохранилище

В Восточно-Казахстанской области сотрудники МЧС и очевидец предотвратили возможную трагедию и спасли четверых детей на воде, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По информации, опубликованной в Telegram-канале МЧС РК, четверо детей чуть не утонули в Кулынжонском сельском округе ВКО во время купания на Бухтарминском водохранилище.

"Во время купания 4 детей находились без присмотра взрослых и чуть не утонули. Поднялся ветер и сильные волны не давали возможности им доплыть до берега. Прибывшие на помощь сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС Нуржан Жолжаксынов, Асет Турсун, Саян Ерназ и один из очевидцев спасли из воды детей 2008, 2010, 2011 и 2012 годов рождения.

Спасатель Нуржан Жолжаксынов бросился в воду и с помощью спасательного круга вытащил ребенка 2011 года рождения. Его коллеги Асет Турсун и Саян Ерназ на лодке помогли остальным добраться до берега. Помогал спасателям очевидец Асылан Нурекенов, находившийся рядом. Он доплыл до тонущих и кинул спасательный круг", - сказано в сообщении МЧС.

Ранее сообщалось, что несчастный случай произошел в 25 километрах от Актау - в канале Шора утонул молодой казахстанец 2003 года рождения. Сотрудники ДЧС успели спасти отца утонувшего парня, мужчина также едва не утонул.

Ранее также на канале Шора спасатели на лодке вытащили двух тонувших мужчин, которые заплыли на расстояние 350 метров и не могли самостоятельно добраться до берега. В мае текущего года молодой человек 2004 года рождения утонул в реке Каргалы в Актобе. Трагедия произошла на территории садоводческого коллектива Солнышко.

Правила безопасного поведения на воде

Ранее сотрудники МЧС опубликовали правила поведения на воде:

не купаться в запрещенных для купания местах;

не нырять в воду с неизвестной глубиной;

не заплывать за буйки и ограждения;

не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не оставлять детей без присмотра.

"️Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - отметили спасатели.