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Двое мужчин едва не утонули в районе водоканала в Актау

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Вода в реке
Река. Иллюстративное фото: simon clark/Getty Images

Двух мужчин, которые не смогли самостоятельно добраться до берега, спасли в районе водоканала Шора в Актау. Одному из них потребовалась медицинская помощь, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Спасатели на лодке вытащили двух тонувших мужчин, которые заплыли в районе водоканала Шора в Актау на расстояние 350 метров и не могли самостоятельно добраться до берега.

До приезда скорой помощи одному из пострадавших была оказана первая медицинская помощь, сообщили в Telegram-канале МЧС.

Напомним, в мае в Астане определили места для купания. Также был установлен 21 участок водоемов, где купаться запрещено.

Кроме того, начальник Управления гражданской обороны ДЧС Астаны Азамат Кусаинов приводил правила поведения на воде:

  • не следует заплывать за буйки и купаться в нетрезвом состоянии;
  • нельзя оставлять детей без присмотра вблизи водоемов;
  • нельзя купаться и нырять в незнакомых местах;
  • не рекомендуется использовать для плавания предметы, не предназначенные для этого.

Добавим, на Единой платформе интернет-ресурсов госорганов говорится, что при купании недопустимо:

  • плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин;
  • нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна;
  • приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам;
  • прыгать в воду с лодок, катеров, причалов;
  • хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2113575-dvoe-muzhchin-edva-ne-utonuli-v-rayone-vodokanala-v-aktau/

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