Двое мужчин едва не утонули в районе водоканала в Актау

Двух мужчин, которые не смогли самостоятельно добраться до берега, спасли в районе водоканала Шора в Актау. Одному из них потребовалась медицинская помощь, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Спасатели на лодке вытащили двух тонувших мужчин, которые заплыли в районе водоканала Шора в Актау на расстояние 350 метров и не могли самостоятельно добраться до берега.

До приезда скорой помощи одному из пострадавших была оказана первая медицинская помощь, сообщили в Telegram-канале МЧС.

Напомним, в мае в Астане определили места для купания. Также был установлен 21 участок водоемов, где купаться запрещено.

Кроме того, начальник Управления гражданской обороны ДЧС Астаны Азамат Кусаинов приводил правила поведения на воде:

не следует заплывать за буйки и купаться в нетрезвом состоянии;

нельзя оставлять детей без присмотра вблизи водоемов;

нельзя купаться и нырять в незнакомых местах;

не рекомендуется использовать для плавания предметы, не предназначенные для этого.

Добавим, на Единой платформе интернет-ресурсов госорганов говорится, что при купании недопустимо:

плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин;

нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна;

приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам;

прыгать в воду с лодок, катеров, причалов;

хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.