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Ограждение железнодорожного моста рухнуло на дорогу в Туркестанской области (видео)

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Ограждение моста упало на дорогу
Падение ограждения. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

Ограждение железнодорожного моста рухнуло на проезжую часть в Туркестанской области - кадры с места событий распространили в Сети. Инцидент прокомментировали в КТЖ, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры появились в Telegram-канале Kris_p_almaty. Автор заявил, что под тяжестью поезда обвалилась часть моста.

На опубликованном видео можно заметить, что часть металлической конструкции моста падает на проезжую часть прямо перед машинами.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе КТЖ сообщили, что инцидент произошел 3 марта 2024 в 16:15 на участке "Арысь-Тюлькубас".

Уточняется, что произошло падение перильного ограждение железнодорожного моста на проезжую часть. Это, по информации пресс-службы, произошло из-за нагрузки закрепленного на перилах железного баннера.

Жертв и пострадавших нет.

"Случай не повлиял на железнодорожное сообщение, угрозы безопасности движения поездов нет. Движение поездов на путях не прекращалось. Прибывшая через 20 минут мостовая бригада произвела очистку проезжей части автодороги", - сообщили в КТЖ.

Также в компании добавили, что в настоящее время ведутся работы по наращиванию бортиков.

Напомним, в феврале в Семее на подвесном мосту появились трещины на месте деформационных швов. Очевидцы сняли произошедшее - фотография с зазором на подвесном мосту через Иртыш встревожила местных жителей.

Как заявили специалисты, причиной расширения деформационных швов стало понижение температуры воздуха.

Стоит отметить, что в те дни в Семее действительно бушевали морозы, температура воздуха ночью опускалась почти до -40 градусов.

А в прошлом году трещины обнаружили астанчане на "Горбатом мосту", который ремонтировали летом 2022года. В акимате тогда заявляли, что частичная деформация поперечного асфальтобетонного покрытия произошла на левой стороне путепровода, где ремонт не проводился.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2064291-ograzhdenie-zheleznodorozhnogo-mosta-ruhnulo-na-dorogu-v-turkestanskoy-oblasti-video/

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