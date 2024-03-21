Сельский мост смыло в Туркестанской области (видео)

В селе Карнак в Туркестанской области после сильных осадков и поднятия уровня воды в реке частично затоплен мост. Информацию прокомментировали в пресс-службе акимата области, передает NUR.KZ.

"В связи с обильным выпадением осадков поднялся уровень воды в реке. В результате мост в селе Карнак (протяженностью 30 метров, шириной 10 метров) был частично затоплен.

В настоящее время угрозы для населенного пункта нет. Ведутся работы по восстановлению моста. Местный акимат, департамент по чрезвычайным ситуациям организуют соответствующие работы", - сообщили в акимате Туркестанской области.

Также по данным местного акимата, мост смыло и при въезде в село Бакырлы Каратауского сельского округа Созакского района. Отмечается, что угрозы затопления населенного пункта нет.

"В настоящее время дождь прекратился. Со стороны местного исполнительного органа предусмотрены работы по восстановлению моста. На месте происшествия работают сотрудники уполномоченных органов, департамента по чрезвычайным ситуациям, представители акимата", - отметили в пресс-службе акимата.

Ранее сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области талые воды с гор приблизились к селу Жаналык. На месте круглосуточно работают службы, чтобы не допустить подтопления домов.

В начале весны из-за обильного дождя в Шымкенте затопило улицы, дворы и частный дом.

Также жители частного сектора в Караганде жаловались, что с потеплением их дома начало топить талыми водами. Люди были вынуждены искать другое жилье.

Как действовать во время паводков?

Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок - это временное затопление значительной части суши водой. Паводок может произойти в результате:

сброса воды с гидротехнических сооружений;

быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);

обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;

нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами. Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", - объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах;

перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости - обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

комплект одежды и обуви по сезону;

запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду. В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты и уверенно!", - отмечают в МЧС РК.