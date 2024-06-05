Машина сгорела в Павлодарской области
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В Павлодарской области произошло возгорание легковой машины. Автомобиль быстро потушили, теперь выясняются обстоятельства произошедшего, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, спасатели ликвидировали горение за 13 минут с момента поступления вызова.
"Жертв и пострадавших нет, причина устанавливается", - отметили в МЧС.
В ведомстве призвали соблюдать правила пожарной безопасности в автомобиле.
В начале июня в Павлодарской области спасатели ликвидировали пожар на СТО. В результате ЧП были повреждены три автомобиля. Из горящего здания вынесли один газовый баллон. Обошлось без жертв и пострадавших.
В апреле на одной из улиц Шымкента спасатели потушили загоревшийся прямо на дороге автомобиль BMW. Возгорание произошло в моторном отсеке и салоне автомобиля. Пострадавших в результате пожара не было.
А в Жамбылской области семья успела покинуть загоревшийся автомобиль до того, как он оказался объят огнем. Машина выгорела полностью. Водитель, его жена и трое детей не пострадали.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2112393-mashina-sgorela-v-pavlodarskoy-oblasti/