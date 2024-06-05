Машина сгорела в Павлодарской области

В Павлодарской области произошло возгорание легковой машины. Автомобиль быстро потушили, теперь выясняются обстоятельства произошедшего, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, спасатели ликвидировали горение за 13 минут с момента поступления вызова.

"Жертв и пострадавших нет, причина устанавливается", - отметили в МЧС.

В ведомстве призвали соблюдать правила пожарной безопасности в автомобиле.

В начале июня в Павлодарской области спасатели ликвидировали пожар на СТО. В результате ЧП были повреждены три автомобиля. Из горящего здания вынесли один газовый баллон. Обошлось без жертв и пострадавших.

В апреле на одной из улиц Шымкента спасатели потушили загоревшийся прямо на дороге автомобиль BMW. Возгорание произошло в моторном отсеке и салоне автомобиля. Пострадавших в результате пожара не было.

А в Жамбылской области семья успела покинуть загоревшийся автомобиль до того, как он оказался объят огнем. Машина выгорела полностью. Водитель, его жена и трое детей не пострадали.