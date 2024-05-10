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Казахстанец с женой и трое их детей успели покинуть авто до его полного уничтожения

Опубликовано:

Авто сгорело дотла в Жамбылской области
Загоревшийся автомобиль. Фото: ДП Жамбылской области

В Жамбылской области семья успела покинуть загоревшийся автомобиль до того, как он оказался объят огнем. Машина выгорела полностью, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники полиции во время патрулирования участка трассы Западная Европа - Западный Китай заметили возгорание автомашины. Остановившись, они оказали помощь водителю и пассажирам.

"В машине находились водитель, его жена и трое детей. Им помогли из машины вытащить необходимые вещи и пересесть в другую машину до Алматы.

Буквально сразу, как только водитель и пассажиры, находившиеся в салоне, были эвакуированы, автомобиль был полностью уничтожен огнем", - рассказали в ДП Жамбылской области.

Сотрудники полиции незамедлительно вызвали пожарных и обеспечили безопасность дорожного движения возле загоревшейся машины.

"Пожар ликвидирован, пострадавших нет", - отметили в ведомстве.

Глава семейства на видео поблагодарил сотрудников полиции, которые проявили бдительность и оказали оперативную помощь.

В апреле на одной из улиц Шымкента спасатели потушили загоревшийся прямо на дороге автомобиль марки BMW. Возгорание произошло в моторном отсеке и салоне автомобиля, пострадавших не было.

Ранее короткое замыкание электропроводки привело к возгоранию автомобиля близ торгового дома на улице Гагарина в Алматы. Пожарные оперативно ликвидировали огонь, охвативший автомобиль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2098493-kazahstanec-s-zhenoy-i-troe-ih-detey-uspeli-pokinut-avto-do-ego-polnogo-unichtozheniya/

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