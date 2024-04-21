Автомобиль загорелся посреди улицы в Шымкенте (видео)

На одной из улиц Шымкента спасатели потушили загоревшийся прямо на дороге автомобиль марки BMW, пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Как сообщает пресс-служба ДЧС Шымкента, инцидент произошел в Каратауском районе Шымкента.

"На пересечении проспекта Назарбаева и улицы Шаяхметова началось возгорание в моторном отсеке и салоне автомобиля марки BMW. Спасателям удалось полностью потушить пожар. Пострадавших нет", — говорится в сообщении ДЧС Шымкента в Instagram.

Ранее автомобиль загорелся напротив торгового дома в Алматы. Отмечалось, что короткое замыкание электропроводки привело к возгоранию автомобиля.

В конце прошлого года авто с мужчиной внутри загорелось в Астане. Его доставили в больницу с отравлением угарным газом, а пожар удалось потушить.

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Также, на сайте "Электронного правительства" говорится, что делать при пожаре в авто или общественном транспорте. Меры следующие: