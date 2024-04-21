Автомобиль загорелся посреди улицы в Шымкенте (видео)
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На одной из улиц Шымкента спасатели потушили загоревшийся прямо на дороге автомобиль марки BMW, пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.
Как сообщает пресс-служба ДЧС Шымкента, инцидент произошел в Каратауском районе Шымкента.
"На пересечении проспекта Назарбаева и улицы Шаяхметова началось возгорание в моторном отсеке и салоне автомобиля марки BMW. Спасателям удалось полностью потушить пожар. Пострадавших нет", — говорится в сообщении ДЧС Шымкента в Instagram.
Ранее автомобиль загорелся напротив торгового дома в Алматы. Отмечалось, что короткое замыкание электропроводки привело к возгоранию автомобиля.
В конце прошлого года авто с мужчиной внутри загорелось в Астане. Его доставили в больницу с отравлением угарным газом, а пожар удалось потушить.
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Также, на сайте "Электронного правительства" говорится, что делать при пожаре в авто или общественном транспорте. Меры следующие:
- немедленно сообщите водителю о возгорании;
- остановите машину, выключите двигатель, поставьте на тормоз;
- покиньте машину, в общественном транспорте используйте аварийные люки и боковые стекла;
- постарайтесь потушить пожар с помощью огнетушителя, песка или снега до приезда пожарных;
- при возгорании в капоте не открывайте его без огнетушителя в руках (приток кислорода во время открытия усилит пламя);
- отойдите подальше от автотранспорта, так как может взорваться топливный бак.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2088377-avtomobil-zagorelsya-posredi-ulitsy-v-shymkente-video/