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Автомобиль загорелся посреди улицы в Шымкенте (видео)

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Загорелся автомобиль
Загорелся автомобиль. Кадр из видео: instagram/shymkent_tjd

На одной из улиц Шымкента спасатели потушили загоревшийся прямо на дороге автомобиль марки BMW, пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Как сообщает пресс-служба ДЧС Шымкента, инцидент произошел в Каратауском районе Шымкента.

"На пересечении проспекта Назарбаева и улицы Шаяхметова началось возгорание в моторном отсеке и салоне автомобиля марки BMW. Спасателям удалось полностью потушить пожар. Пострадавших нет", — говорится в сообщении ДЧС Шымкента в Instagram.

Ранее автомобиль загорелся напротив торгового дома в Алматы. Отмечалось, что короткое замыкание электропроводки привело к возгоранию автомобиля.

В конце прошлого года авто с мужчиной внутри загорелось в Астане. Его доставили в больницу с отравлением угарным газом, а пожар удалось потушить.

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Также, на сайте "Электронного правительства" говорится, что делать при пожаре в авто или общественном транспорте. Меры следующие:

  • немедленно сообщите водителю о возгорании;
  • остановите машину, выключите двигатель, поставьте на тормоз;
  • покиньте машину, в общественном транспорте используйте аварийные люки и боковые стекла;
  • постарайтесь потушить пожар с помощью огнетушителя, песка или снега до приезда пожарных;
  • при возгорании в капоте не открывайте его без огнетушителя в руках (приток кислорода во время открытия усилит пламя);
  • отойдите подальше от автотранспорта, так как может взорваться топливный бак.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2088377-avtomobil-zagorelsya-posredi-ulitsy-v-shymkente-video/

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