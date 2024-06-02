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Несколько автомобилей пострадали в результате пожара на СТО в Павлодаре (видео)

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Пожар на СТО в Павлодаре
Пожар. Кадр из видео: МЧС РК

Спасатели Павлодарской области ликвидировали пожар на СТО - в результате ЧП были повреждены три автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Пожар произошел сегодня, 2 июня, в Павлодаре.

Как сообщили в МЧС, в результате были повреждены три автомобиля. Отмечается, что спасатели вынесли из горящего здания один газовый баллон.

Огонь ликвидирован на площади 80 кв.м - жертв и пострадавших нет.

Причина случившегося устанавливается.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2110947-neskolko-avtomobiley-postradali-v-rezultate-pozhara-na-sto-v-pavlodare-video/

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