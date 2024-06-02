Несколько автомобилей пострадали в результате пожара на СТО в Павлодаре (видео)

Спасатели Павлодарской области ликвидировали пожар на СТО - в результате ЧП были повреждены три автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Пожар произошел сегодня, 2 июня, в Павлодаре.

Как сообщили в МЧС, в результате были повреждены три автомобиля. Отмечается, что спасатели вынесли из горящего здания один газовый баллон.

Огонь ликвидирован на площади 80 кв.м - жертв и пострадавших нет.

Причина случившегося устанавливается.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.