Несколько автомобилей пострадали в результате пожара на СТО в Павлодаре (видео)
Опубликовано:
Спасатели Павлодарской области ликвидировали пожар на СТО - в результате ЧП были повреждены три автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Пожар произошел сегодня, 2 июня, в Павлодаре.
Как сообщили в МЧС, в результате были повреждены три автомобиля. Отмечается, что спасатели вынесли из горящего здания один газовый баллон.
Огонь ликвидирован на площади 80 кв.м - жертв и пострадавших нет.
Причина случившегося устанавливается.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2110947-neskolko-avtomobiley-postradali-v-rezultate-pozhara-na-sto-v-pavlodare-video/