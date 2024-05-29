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"Гейзер" забил на левом берегу Астаны: в акимате озвучили причины (видео)

Опубликовано:

Прорыв трубы
Утечка на теплотрассе. Кадр из видео: t.me/astanovka98

В Сети появилось видео с "гейзером", который забил на левом берегу Астаны. Причины случившегося объяснили в пресс-службе акимата города, передает NUR.KZ.

Видео опубликовано в Telegram-канале Astanovka98.

"Какой-то "естественный гейзер" открылся на левом берегу столицы", — гласит подпись к видео.

В столичном акимате корреспонденту NUR.KZ сообщили, что АО "Астана-Теплотранзит" в рамках проведения подготовительных работ к отопительному сезону проводятся гидравлические испытания тепловых сетей.

"В ходе проверки частных тепловых сетей при проведении опрессовки выявлена утечка на частной теплотрассе по адресу ул. Достық 13/3. Данный участок теплотрассы находится в частной собственности и в данное время выведен в ремонт. Утечка будет устранена силами самого собственника.

При этом отметим, что как раз таки проведение гидравлических испытаний позволяет выявить и своевременно устранить, в том числе на будущие годы, имеющиеся проблемы на сетях, а также предотвратить аварийные ситуации в зимний период", — говорится в ответе акимата.

Напомним, в марте мы писали, как горячий фонтан забил из-под земли на улице Тулебаева в Алматы. Из-за порыва теплотрассы жителям близлежащих домов отключили горячую воду и отопление.

Также фонтан воды забил из-под земли во время испытаний на тепловых сетях в Экибастузе. Видео с места порыва трубопровода в Экибастузе появилось сегодня в социальных сетях. Как оказалось, в городе проводились гидравлические испытания тепловых сетей — выявлен дефект.

На днях во время проведения гидравлических испытаний тепловых сетей в Экибастузе затопило аптеку и дворы многоэтажных домов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2108712-geyzer-zabil-na-levom-beregu-astany-v-akimate-ozvuchili-prichiny-video/

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