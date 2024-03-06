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Горячий фонтан забил из-под земли в Алматы (видео)

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Фонтан из-под земли
Фонтан из-под земли. Скриншот из видео: www.instagram.com/kris__p__almaty

Горячий фонтан забил из-под земли на улице Тулебаева в Алматы. Из-за порыва теплотрассы жителям близлежащих домов отключили горячую воду и отопление, передает NUR.KZ.

Сообщается, что порыв теплотрассы произошел на пересечении улиц Тулебаева и Айтеке би.

"В оперативном порядке порыв был локализован, аварийная бригада ТОО "Алматинские тепловые сети" приступила к устранению повреждения. Временно отключена подача горячей воды и отопления в контуре улиц Казыбек би - Панфилова - Айтеке би - Кунаева для устранения повреждения на трубопроводе диаметром 400 мм, который находится в эксплуатации с 1985 года", - рассказали в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Планируемый срок устранения - до 23:00 часов сегодняшнего дня, говорят там и просят горожан отнестись с пониманием ко временным неудобствам.

"В случае возникновения нештатной ситуации (выброс воды, пар) просим не предпринимать самостоятельных действий и сообщить о произошедшем в аварийно-диспетчерскую службу ТОО "АлТС" по круглосуточному номеру: +7 727 3780665 или по номеру +7 727 341 0777, принимающему звонки с 08:00 до 18:00 часов или 109", - добавили в компании.

Как позже дополнили в компании, часть жилых домов и иных зданий в обозначенном контуре улиц обеспечены отоплением и горячей водой за счёт переключения схемы подачи теплоснабжения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2064845-goryachiy-fontan-zabil-iz-pod-zemli-v-almaty-video/

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