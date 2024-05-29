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Зажало в станке: рабочий погиб на заводе в Уральске

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Человек положил руку на станок
Станок. Иллюстративное фото: pexels.com

Рабочего насмерть придавило на известковом заводе в Уральске - по данному факту начато расследование, создана спецкомиссия, передает телеканал "Астана".

51-летнего транспортировщика порожних вагонеток зажало в станке, сообщили корреспонденты телеканала. Мужчина получил множественные травмы и скончался в карете скорой помощи.

В управления по инспекции труда ЗКО прокомментировали произошедшую трагедию.

"Его прижало автоматическим укладчиком, вследствие чего была вызвана скорая. Работодатель дал сообщение о травме не совместной с жизнью, смертельном случае", - заявил замглвы ведомства Арман Туйгинбетов.

Создана специальная комиссия, которая выясняет обстоятельства гибели. Расследование будет длиться 10 рабочих дней, добавили в инспекции.

В ведомстве добавили, что с начала года на производстве в западном Казахстане произошло 38 несчастных случаев. Со смертельным исходом - три.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2108451-zazhalo-v-stanke-rabochiy-pogib-na-zavode-v-uralske/

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