Зажало в станке: рабочий погиб на заводе в Уральске
Опубликовано:
Рабочего насмерть придавило на известковом заводе в Уральске - по данному факту начато расследование, создана спецкомиссия, передает телеканал "Астана".
51-летнего транспортировщика порожних вагонеток зажало в станке, сообщили корреспонденты телеканала. Мужчина получил множественные травмы и скончался в карете скорой помощи.
В управления по инспекции труда ЗКО прокомментировали произошедшую трагедию.
"Его прижало автоматическим укладчиком, вследствие чего была вызвана скорая. Работодатель дал сообщение о травме не совместной с жизнью, смертельном случае", - заявил замглвы ведомства Арман Туйгинбетов.
Создана специальная комиссия, которая выясняет обстоятельства гибели. Расследование будет длиться 10 рабочих дней, добавили в инспекции.
В ведомстве добавили, что с начала года на производстве в западном Казахстане произошло 38 несчастных случаев. Со смертельным исходом - три.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2108451-zazhalo-v-stanke-rabochiy-pogib-na-zavode-v-uralske/