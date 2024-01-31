Работник погиб на месторождении Узень

Несчастный случай произошел на месторождении Узень – погиб работник подрядной компании. Сейчас спецкомиссия расследует обстоятельства происшествия, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "ОзенМунайСервис".

В компании сообщили, что несчастный случай произошел 27 января на месторождении Узень во время работы ночной смены по капитальному ремонту одной из скважин.

Погиб работник подрядной организации ТОО "МунайСпецСнабКомпани".

"В настоящее время работает комиссия под руководством государственной инспекции труда, чтобы установить все обстоятельства и причины происшествия, по недопущению подобных случаев впредь", – говорится в сообщении.

Случай находится на особом контроле "МунайСпецКомпани" и руководства "ОзенМунайСервис".

"Для нас одна из первостепенных задач – безопасность работников на производстве. Добавим, что персонал проходит соответствующее обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда и промышленной безопасности", – отметили в компании.

В настоящее время компания-работодатель "МунайСпецКомпани" готова оказать семье погибшего необходимую материальную помощь.

Как сообщается на официальном сайте КМГ Инжиниринг, месторождение Узень — одно из крупнейших месторождений не только в Республике Казахстан, но и во всем мире.

Оно находится на территории Мангистауской области.