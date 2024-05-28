Двигатель самолета загорелся при взлете в аэропорту Чикаго (видео)

Двигатель самолета авиакомпании United Airlines загорелся в аэропорту Чикаго. Самолет отбуксировали для высадки пассажиров, а рейс отложили, передает Fox News.

Как сообщает издание, самолет Airbus A320, который должен был вылететь из Чикаго и выполнить рейс UF 2091 в аэропорт Сиэтл-Такома в штате Вашингтон, в итоге не взлетел из-за чрезвычайной ситуации.

На взлетно-посадочной полосе у крыла самолета заметили черный дом. Самолет быстро отбуксировали с рулежной дорожки к терминалу. Сообщается, что на борту самолета находились 148 пассажиров и пять членов экипажа. О пострадавших не сообщается.

Отмечается также, что в аэропорту Чикаго был приостановлен прием самолетов.

На днях сообщалось, что самолет Boeing 777-300ER, летевший из Лондона в Сингапур, попал в зону сильной турбулентности. Один человек погиб, также есть пострадавшие. Экипаж был вынужден совершить посадку в Бангкоке. Всего на борту находилось 211 пассажиров и 18 членов экипажа.

Позже стало известно, что Singapore Airlines ввела более строгие правила безопасности после трагедии на борту Лондон-Сингапур.

В начале года в зону сильной турбулентности попал самолет авиакомпании Air Astana, следовавший по маршруту Ташкент-Алматы. Из-за сильной тряски пострадало несколько пассажиров.

В мае самолет авиакомпании FlyArystan, прилетевший из грузинского Кутаиси, не смог совершить посадку в областном центре Мангистауской области. Причиной стал сильный ветер. В итоге борт произвел вынужденную посадку в аэропорту Атырау.