Singapore Airlines ввела более строгие правила безопасности после трагедии на борту Лондон-Сингапур

Авиакомпания Singapore Airlines ввела жесткие правила использования ремней безопасности после гибели пассажира самолета, попавшего в зону турбулентности, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Представители Singapore Airlines заявили, что компания будет придерживаться более осторожного подхода к правилам поведения на борту в ситуациях, когда самолет попадает в зону турбулентности. Это решение было принято после инцидента с рейсом SQ321 (Лондон-Сингапур), который попал в сильную турбулентность и был вынужден совершить экстренную посадку в Бангкоке.

Один пассажир рейса погиб, а десятки других пассажиров до сих пор находятся в больницах Таиланда с серьезными травмами, включая повреждения спинного мозга и травмы головы.

В заявлении авиакомпании говорится, что подача питания в полете будет прекращена при включении знака "Пристегните ремни". Также будет приостановлена подача горячих напитков, а члены экипажа вернутся на свои места и пристегнутся.

В сообщении отмечается, что Singapore Airlines продолжит пересматривать свои процессы, чтобы уделять приоритетное внимание безопасности экипажа и пассажиров.