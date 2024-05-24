Singapore Airlines ввела более строгие правила безопасности после трагедии на борту Лондон-Сингапур
Опубликовано:
Авиакомпания Singapore Airlines ввела жесткие правила использования ремней безопасности после гибели пассажира самолета, попавшего в зону турбулентности, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.
Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).
Представители Singapore Airlines заявили, что компания будет придерживаться более осторожного подхода к правилам поведения на борту в ситуациях, когда самолет попадает в зону турбулентности. Это решение было принято после инцидента с рейсом SQ321 (Лондон-Сингапур), который попал в сильную турбулентность и был вынужден совершить экстренную посадку в Бангкоке.
Один пассажир рейса погиб, а десятки других пассажиров до сих пор находятся в больницах Таиланда с серьезными травмами, включая повреждения спинного мозга и травмы головы.
В заявлении авиакомпании говорится, что подача питания в полете будет прекращена при включении знака "Пристегните ремни". Также будет приостановлена подача горячих напитков, а члены экипажа вернутся на свои места и пристегнутся.
В сообщении отмечается, что Singapore Airlines продолжит пересматривать свои процессы, чтобы уделять приоритетное внимание безопасности экипажа и пассажиров.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2106303-singapore-airlines-vvela-bolee-strogie-pravila-bezopasnosti-posle-tragedii-na-bortu-london-singapur/