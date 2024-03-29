"Кладбище топит": алматинцы пожаловались на построенный рядом склад

Из-за недавно построенного здания начало топить кладбище в Алматинской области. Об этом сообщили возмущенные родственники покойных, передает корреспондент NUR.KZ.

В октябре 2021 года алматинец Низам похоронил свою сестру, которой было всего 29 лет. Девушку захоронили на кладбище возле села Алгабас Алматинской области.

"В 2023 году началась стройка недалеко от кладбища, условно, через дорогу. То есть, вот кладбище и через 7-8 метров началась стройка огромного склада. К сожалению, они не наладили систему дренажа и стока воды, которая образуется во время дождей. Из-за этого, когда начал таять снег и начались дожди, вся эта вода просто потекла на могилы людей, которые там захоронены", - рассказывает Низам.

Из-за этого сейчас покойные получают там повторное "омовение", говорит Низам и добавляет, что до постройки здания никаких затоплений не было. Родственники захороненных обращались в акимат с просьбой разобраться, отмечает парень. Предлагают они и пути решения.

"Сам слив здания направлен на кладбище. Если бы они направили на другую сторону, думаю, таких проблем бы не было. Это все очень легко решается перенаправлением стока воды либо установкой дренажа", - говорит Низам.

Затопленное кладбище. Фото: из архива читателя NUR.KZ

Корреспондент NUR.KZ обратился в акимат Алматинской области. Там сообщили, что восточная часть села Коксай Иргелинского сельского округа Карасайского района граничит с Алатауским районом Алматы, где находится земельный участок общей площадью 1,36 га, предназначенный для кладбища.

Этот участок ранее принадлежал Аксайскому сельскому округу Карасайского района, который был передан в состав Алатауского района в 2014 году. Однако земельный участок для кладбища остался на территории Карасайского района.

"Местные жители выразили недовольство из-за строительства коммерческого объекта рядом с кладбищем. Соседний участок, принадлежащий ТОО "АВАН Құрылыс", предназначен для строительства завода на основании разрешительных документов от Управления государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области.

При этом территория кладбища огорожена, и между участками существует проезд, принадлежащий к соседнему участку (коммерческий объект)", - сообщила пресс-секретарь акимата Алматинской области Жанна Арынбекова.

Также в акимате добавили, что аким сельского округа выехал на место, сейчас специалисты работают над установкой причины.