Двое детей выпали из окон: в МЧС обратились к казахстанцам

Двое детей выпали из окон домов в двух городах Казахстана, причем случаи произошли один за другим. В МЧС обратились к казахстанцам, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщает пресс-служба МЧС в Telegram-канале, накануне буквально за полчаса произошли сразу два случая выпадения детей из окон.

"Первый случай произошел в Шахтинске Карагандинской области. Из окна квартиры, расположенной на втором этаже пятиэтажного жилого дома, выпала двухлетняя девочка. Ребенка с травмами госпитализировали в больницу.

Второй случай произошел в Семее, где также из окна квартиры на втором этаже выпала и в тяжелом состоянии госпитализирована трехлетняя девочка", — говорится в сообщении ведомства.

В обоих случаях, как сообщает МЧС, дети остались без присмотра взрослых. В ведомстве напомнили казахстанцам о мерах безопасности:

Не оставляйте маленьких детей без присмотра;

Никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений;

Не разрешайте детям выходить на балкон без сопровождения взрослых.

Напомним, в марте в Кызылорде маленький мальчик, которого оставили одного, упал с высоты 4 этажа. Он был госпитализирован с травмами в больницу в тяжелом состоянии.

Несчастный случай произошел в конце апреля в Актау. В одной из многоэтажек мальчик выпал из окна 5 этажа и умер на месте происшествия.

Также полуторагодовалый мальчик упал с высоты 4 этажа, получил черепно-мозговую травму и несколько ушибов в Павлодаре.

Отметим, что ранее уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева обратилась к казахстанским родителям и призвала обеспечивать безопасность детей, напомнив, что за беспечность родителей предусмотрена ответственность.

Как уберечь ребенка от падения из окна

На своем официальном сайте МВД предупреждает об участившихся случаях выпадения из окон детей младшего возраста. Важно помнить, что современные окна позволяют малолетним детям самостоятельно открывать их. Уменьшить риск выпадения ребенка из окна или балкона может каждый родитель. Для этого важно следовать правилам безопасности: