"Предусмотрена ответственность": детский омбудсмен Закиева обратилась к казахстанским родителям

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева обратилась к казахстанским родителям и призвала обеспечивать безопасность детей, передает NUR.KZ.

Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева опубликовала ряд Stories в Instagram, где обратилась к казахстанским родителям с призывом быть бдительнее по отношению к своим детям.

По информации Закиевой, только за сутки 20 апреля в Казахстане утонули два ребенка, а трое — выпали из окон.

"Пожалуйста, не оставляйте детей одних у водоемов, установите блокираторы на окна. Безопасность детей в наших руках.

В соответствии с новым законом ОСИ, КСК должны проводить мероприятия, направленные на обеспечение безопасности, включая оповещение родителей устанавливать блокираторы на окна.

В новом законе также предусмотрена ответственность за необеспечение безопасности детей родителями", — отметила Динара Закиева.

С обращением к казахстанским родителям выступили и стражи порядка Астаны. Столичная полиция просит обратить особое внимание на безопасность детей, чтобы избежать несчастных случаев.

"Так, в столице с начала года зарегистрировано 3 факта выпадения детей из окон, погибли двое. Как правило, во всех случаях падения дети самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели, опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с ней.

При этом, подавляющее большинство падений происходили из-за недостатка контроля взрослыми за поведением детей, рассеянностью родных и близких, забывающих закрывать окна, отсутствие на окнах блокираторов, неправильной расстановки мебели, дающей возможность детям самостоятельно забираться на подоконники", — отмечается в сообщении полиции, опубликованном в Instagram-аккаунте.

В полиции рекомендуют придерживаться определенных правил и рекомендаций в целях предотвращения выпадения детей из окон:

открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребенок находится под присмотром;

не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых, никогда не оставляйте спящего ребенка одного в квартире, малыш может проснуться и полезть к открытому окну;

отодвиньте всю мебель, включая кровати от окон, это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник;

не учите ребенка подставлять под ноги стул или иное приспособление, чтобы выглянуть в окно или заглянуть на улицу с балкона. В будущем он может сделать так и выпасть из окна;

также большую опасность представляют москитные сетки: ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него, в результате может выпасть вместе с сеткой.

Стоит отметить, что 15 апреля главой государства подписаны законы, направленные на обеспечение защиты прав женщин и безопасности детей. Подписанными законами вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.

Напомним, ранее сообщалось, что полуторагодовалый мальчик упал с высоты 4 этажа, получил черепно-мозговую травму и несколько ушибов в Павлодаре. Ребенок сейчас находится под наблюдением медиков, которые уверяют, что его жизни ничего не угрожает.

В марте этого года в Кызылорде маленький мальчик, которого оставили одного, упал с высоты 4 этажа. Ребенок был госпитализирован с травмами в больницу.

В сентябре прошлого года в Уральске из окна четвертого этажа многоэтажного дома выпала годовалая девочка, хотя рядом находилась бабушка. Ребенка госпитализировали в больницу с различными травмами.