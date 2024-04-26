Ребенок выпал из окна 5 этажа и погиб в Актау
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Несчастный случай произошел вчера, 25 апреля, в 17 микрорайоне Актау. В одной из многоэтажек мальчик выпал из окна 5 этажа и умер на месте происшествия, передает Lada.kz.
Очевидцы происшествия сообщили, что несчастный случай произошел 25 апреля примерно в 6 часов вечера в жилом комплексе "Дукат" в 17 микрорайоне Актау.
Четырехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа.
"Ребенок погиб от полученных травм на месте происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства происшествия выясняются", - рассказали в ДП Мангистауской области.
Напомним, ранее распространилось видео из Актобе, на котором ребенок, свесив ноги на улицу, сидел на подоконнике балкона многоэтажки. Очевидцы вызвали полицию. Развлечения мальчика на открытом окне чудом не закончились трагедией.
Как уберечь ребенка от падения из окна
На своем официальном сайте МВД предупреждает об участившихся случаях выпадения из окон детей младшего возраста.
Важно помнить, что современные окна позволяют малолетним детям самостоятельно открывать их.
Уменьшить риск выпадения ребенка из окна или балкона может каждый родитель. Для этого важно следовать правилам безопасности:
- не оставляйте окна открытыми, если дома маленький ребенок;
- не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна;
- установите на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом, которые ребенок не сможет открыть самостоятельно;
- не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей;
- не ставьте вблизи окон мебель, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник;
- не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели вблизи окон;
- важно преподавать детям уроки безопасности. Учить старших детей присматривать за младшими;
- тщательно подбирайте аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства защиты от солнца - жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2091950-rebenok-vypal-iz-okna-5-etazha-i-pogib-v-aktau/