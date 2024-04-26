Ребенок выпал из окна 5 этажа и погиб в Актау

Несчастный случай произошел вчера, 25 апреля, в 17 микрорайоне Актау. В одной из многоэтажек мальчик выпал из окна 5 этажа и умер на месте происшествия, передает Lada.kz.

Очевидцы происшествия сообщили, что несчастный случай произошел 25 апреля примерно в 6 часов вечера в жилом комплексе "Дукат" в 17 микрорайоне Актау.

Четырехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа.

"Ребенок погиб от полученных травм на месте происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства происшествия выясняются", - рассказали в ДП Мангистауской области.

Напомним, ранее распространилось видео из Актобе, на котором ребенок, свесив ноги на улицу, сидел на подоконнике балкона многоэтажки. Очевидцы вызвали полицию. Развлечения мальчика на открытом окне чудом не закончились трагедией.

Как уберечь ребенка от падения из окна

На своем официальном сайте МВД предупреждает об участившихся случаях выпадения из окон детей младшего возраста.

Важно помнить, что современные окна позволяют малолетним детям самостоятельно открывать их.

Уменьшить риск выпадения ребенка из окна или балкона может каждый родитель. Для этого важно следовать правилам безопасности: