Малыш упал с 4 этажа и ничего не сломал в Павлодаре

Полуторагодовалый мальчик упал с высоты 4 этажа, получил черепно-мозговую травму и несколько ушибов в Павлодаре. Ребенок сейчас находится под наблюдением медиков, которые уверяют, что его жизни ничего не угрожает, передает корреспондент NUR.KZ.

Информация о падении ребенка в скорую помощь поступила 18 апреля в 19.35. Мама позже медикам объяснила, что отвлеклась на домашние дела, а когда зашла в комнату, то не обнаружила сына. Выглянув в окно, увидела ребенка внизу.

Врачи рассказали, что после падения мальчик даже не потерял сознание. У него диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины.

"Ребенок, можно сказать, родился в рубашке. Учитывая этажность, 4 этаж, ребенок не получил переломов, скелетных травм, травм конечностей. Руки, ноги - целые, черепная коробка тоже целая. Сотрясение головного мозга является поверхностной травмой черепной коробки", - сообщил травматолог Павлодарской детской областной больницы Ардак Айтмухаметулы.

С начала 2024 года в регионе зарегистрировано 7 случаев падения детей с высоты.

Напомним, в марте этого года в Кызылорде маленький мальчик, которого оставили одного, упал с высоты 4 этажа. Ребенок был госпитализирован с травмами в больницу.

Как уберечь ребенка от падения из окна

В МВД отмечают, что обеспокоены участившимися случаями выпадения из окон детей младшего возраста. Уменьшить риск может каждый родитель. Для этого важно следовать правилам безопасности: