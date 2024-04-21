Грунтовая лавина сошла близ Алматы
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Грунтовая лавина сошла в бассейне реки Улкен Алматы Бостандыкского района. Пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"В бассейне реки Улкен Алматы Бостандыкского района сошла грунтовая лавина. Объем сошедшей массы составил 2000 кубометров.
Сошедшая масса остановилась на склоне горы. Пострадавших и разрушений нет", — говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Медеуском районе Алматы из-за дождя и переувлажнения грунта на территории строящегося трехэтажного дома сошла оплывина объемом 50 тысяч кубометров. В ДЧС сообщили, что жертв, пострадавших и разрушений нет.
17 апреля стало известно о сходе оползня в Медеуском районе Алматы. Грязевая масса прошла недалеко от жилого дома. Тогда специалисты предупреждали, что на этом участке есть вероятность повторного схода оплывины.
В тот же день вечером в Медеуском районе Алматы сошла вторая оплывина – грязевая масса частично перекрыла дорогу.
Также 18 апреля, по данным МЧС, в горах близ Алматы произошел самопроизвольный сход 10 лавин. Чуть позже еще одна лавина сошла в бассейне реки Улкен Алматы.
Что делать при сходе лавины?
Как подчеркивают специалисты на сайте ДЧС Алматинской области, если заметить лавину за 200-300 метров, есть небольшой шанс убежать от нее. Тем не менее бежать нужно не вниз, а в сторону. Если этого сделать не удалось, необходимо выполнить следующие действия:
- закрыть нос и рот перчатками, чтобы туда не попал снег;
- расчистить снег перед лицом, а также в области груди, чтобы можно было нормально дышать;
- нельзя кричать, потому что это отнимает силы — все равно из-за высоких звукопоглощающих свойств снега никто ничего не услышит;
- необходимо постараться выбраться, стараясь убирать снег на пути, утрамбовывать его;
- нельзя засыпать, чтобы быть начеку и дать знак, если спасатели близко.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2088422-gruntovaya-lavina-soshla-bliz-almaty/