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Грунтовая лавина сошла близ Алматы

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Грунтовая лавина в Алматы
Грунтовая лавина в Алматы : пресс-служба МЧС РК

Грунтовая лавина сошла в бассейне реки Улкен Алматы Бостандыкского района. Пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В бассейне реки Улкен Алматы Бостандыкского района сошла грунтовая лавина. Объем сошедшей массы составил 2000 кубометров.

Сошедшая масса остановилась на склоне горы. Пострадавших и разрушений нет", — говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Медеуском районе Алматы из-за дождя и переувлажнения грунта на территории строящегося трехэтажного дома сошла оплывина объемом 50 тысяч кубометров. В ДЧС сообщили, что жертв, пострадавших и разрушений нет.

17 апреля стало известно о сходе оползня в Медеуском районе Алматы. Грязевая масса прошла недалеко от жилого дома. Тогда специалисты предупреждали, что на этом участке есть вероятность повторного схода оплывины.

В тот же день вечером в Медеуском районе Алматы сошла вторая оплывина – грязевая масса частично перекрыла дорогу.

Также 18 апреля, по данным МЧС, в горах близ Алматы произошел самопроизвольный сход 10 лавин. Чуть позже еще одна лавина сошла в бассейне реки Улкен Алматы.

Что делать при сходе лавины?

Как подчеркивают специалисты на сайте ДЧС Алматинской области, если заметить лавину за 200-300 метров, есть небольшой шанс убежать от нее. Тем не менее бежать нужно не вниз, а в сторону. Если этого сделать не удалось, необходимо выполнить следующие действия:

  • закрыть нос и рот перчатками, чтобы туда не попал снег;
  • расчистить снег перед лицом, а также в области груди, чтобы можно было нормально дышать;
  • нельзя кричать, потому что это отнимает силы — все равно из-за высоких звукопоглощающих свойств снега никто ничего не услышит;
  • необходимо постараться выбраться, стараясь убирать снег на пути, утрамбовывать его;
  • нельзя засыпать, чтобы быть начеку и дать знак, если спасатели близко.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2088422-gruntovaya-lavina-soshla-bliz-almaty/

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