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В горах Алматы продолжают сходить лавины – за прошедшие сутки их было 10

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Сход лавин в горах Алматы
Сход лавин в горах Алматы. Фото: instagram/kazselezashita

В горах близ Алматы произошел самопроизвольный сход 10 лавин. Еще одна лавина сошла сегодня в бассейне реки Улкен Алматы. Жертв и пострадавших нет, передает NUR.KZ.

Как сообщает "Казселезащита" в Instagram-аккаунте, накануне близ Алматы произошел самопроизвольный сход снежных лавин.

"17 апреля 2024 года в лавиносборах бассейна рек Улкен и Киши Алматы самопроизвольно сошли 10 лавин общим объемом 55320 кубометров. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Сегодня, по данным пресс-службы МЧС РК, также произошел самопроизвольный сход лавины в бассейне реки Улкен Алматы.

"Объем сошедшей массы составил 16 000 кубометров. Лавина остановилась у подножия горы. Жертв, разрушений и пострадавших нет", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Алматинцам и гостям города не рекомендуется посещать горы в ближайшие дни из-за высокой степени лавинной опасности.

Стоит отметить, что с начала этой недели сообщалось о нескольких фактах схода лавин. Так, 15 апреля снежная лавина сошла в Бостандыкском районе Алматы. Днем позже - в Медеуском районе Алматы. Здесь сошла лавина объемом в 4000 кубометров. Никто не пострадал, жертв нет.

Что делать при сходе лавины?

Как подчеркивают специалисты на сайте ДЧС Алматинской области, если заметить лавину за 200-300 метров, есть небольшой шанс убежать от нее. Тем не менее бежать нужно не вниз, а в сторону. Если этого сделать не удалось, необходимо выполнить следующие действия:

  • закрыть нос и рот перчатками, чтобы туда не попал снег;
  • расчистить снег перед лицом, а также в области груди, чтобы можно было нормально дышать;
  • нельзя кричать, потому что это отнимает силы - все равно из-за высоких звукопоглощающих свойств снега никто ничего не услышит;
  • необходимо постараться выбраться, стараясь убирать снег на пути, утрамбовывать его;
  • нельзя засыпать, чтобы быть начеку и дать знак, если спасатели близко.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2086916-v-gorah-almaty-vnov-soshli-laviny/

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