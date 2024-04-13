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Дожди, грозы, повышение уровня воды: штормовое предупреждение объявили в регионах Казахстана

Опубликовано:

Два человека сидят под дождем
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Штормовое предупреждение было объявлено в некоторых регионах нашей страны из-за плохих погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В воскресенье днем в Астане ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный - порывы 15-20 м/с.

14 апреля ночью и утром в центре, на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный утром и днем на севере, юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

Предстоящей ночью и утром на юго-западе области Абай пообещали туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

Завтра на севере Павлодарской области прогнозируется дождь. Ветер юго-западный на севере, западе области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. А ночью и утром на западе области - туман.

14 апреля на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области тоже ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

В воскресенье днем на западе Западно-Казахстанской области прогнозируется гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман.

Предстоящей ночью и утром на западе, севере Актюбинской области ожидается туман.

14 апреля ночью на большей части, днем на севере, востоке Костанайской области прогнозируются дождь и гроза. Ночью и утром на западе, севере области - туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на востоке, юге области 15-20 м/с.

Завтра днем на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на севере, востоке области порывы 25 м/с. Также на гидрологическом посту р. Есиль – г. Державинск, продолжается повышение уровня воды (за 12 часов на 21 см). Подтоплений, связанных с превышением критической отметки, не наблюдается. Подъем уровня воды на реке обусловлен добеганием талого стока с боковых притоков и среднего течения реки Есиль. Ожидается дальнейшее повышение уровня воды и выхода воды на пойму.

14 апреля ночью на юге, востоке, днем на западе Атырауской области будет дождь, гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области ожидается дождь. Ночью и утром на западе, севере области - туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

Завтра днем на юге, в горных районах Алматинской области прогнозируется гроза, ветер юго-западный при грозе 15-20 м/с.

В Алматы днем тоже ожидается гроза, ветер юго-западный при грозе 15 м/с.

А на западе, севере Карагандинской области ночью возможны осадки (преимущественно дождь), днем дождь, гроза. Ветер юго-западный на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

14 апреля ночью на севере, востоке области Ұлытау - осадки (преимущественно дождь), днем на западе, севере, востоке области дождь, гроза. Ветер юго-западный днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2084267-dozhdi-grozy-povyshenie-urovnya-vody-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-regionah-kazahstana/

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