Желающих помочь пострадавшим от паводка казахстанцам предупредили в полиции

На фоне сложной паводковой ситуации в Казахстане, полицейские фиксируют попытки интернет-мошенников нажиться на беде жителей страны, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиа-портал Polisia.kz, в Казахстане отмечены случаи попыток интернет-мошенников нажиться на паводке. Для этого мошенники размещают объявления о сборе помощи пострадавшим.

Начальник управления криминальной полиции ДП Северо-Казахстанской области Иван Терзиди дал рекомендации тем, кто встретил в интернете объявления о сборе средств. По его словам, нужно проводить элементарную проверку. К примеру, можно позвонить автору объявления и сравнить его номер с тем, что указан в реквизитах. Ведь аферисты порой просто меняют номер счета в реально существующих объявлениях.

"Можно пользоваться видеозвонком, с большой долей вероятности, мошенник не захочет показывать свое настоящее лицо. Также люди, пострадавшие от паводка, могут довериться информации о компенсациях. Для ее получения якобы следует поделиться своими личными и финансовыми данными. Ни в коем случае не делайте этого. Обязательно проверьте все сведения на официальных ресурсах организаций. Никогда никому не сообщайте коды, приходящие в sms-сообщениях", - добавляет Иван Терзиди.

Отметим, что только накануне сразу несколько фейковых рассылок опровергли в Казахстане. В пресс-службе правительства РК опровергли рассылку от имени премьер-министра и членов правительства, содержащую просьбу по перечислению финансовых средств.

А в Министерстве промышленности и строительства развеяли слухи о том, что пострадавшим от паводков в Казахстане якобы собираются выплачивать по 22 млн тенге.

Отметим, что согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что из зон подтопления в регионах Казахстана спасено и эвакуировано 96 472 человека, из которых треть — дети. Чрезвычайные ситуации местного масштаба объявлены в 10 регионах Казахстана.