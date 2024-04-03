Взрыв разрушил дом в Мангистау

Сегодня в Мангистауской области в селе Бейнеу обрушился частный дом, в результате чего погиб человек. По предварительным данным, произошла утечка газа, передает Lada.kz.

По информации пресс-службы АО "КазТрансГаз Аймак", трагедия произошла 3 апреля.

"В результате хлопка газа дом разрушен почти полностью, житель села Бейнеу умер в больнице. О происшествии в аварийно-диспетчерскую службу АО "КазТрансГаз Аймак" сообщил сотрудник службы ЧС. Прибыв на место вызова, аварийная бригада выяснила, что в разрушенном частном доме установлен самодельный отопительный газовый котел", - пояснили в компании.

О происшествии сообщено в Бейнеуский районный акимат и полицию.

"По предварительным данным, произошла утечка газа. Касательно самодельного газового котла - РЦКУ ранее выдало замечание о замене данного оборудования, однако домовладельцами данное замечание было проигнорировано. Причины несчастного случая будут выяснены по результатам экспертизы", - отметили в компании.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области, по факту происшествия, в результате которого погибла жительница села, заведено уголовное дело.

Также в ведомстве предоставили хронологию происшествия.

"В 03.35 утра в селе Бейнеу Бейнеуского района в пятикомнатном жилом доме, расположенном по улице Сейфуллина, по неизвестным обстоятельствам произошел взрыв с последующим обрушением дома на общей площади 100 квадратных метров, без последующего горения.

В 04.45 в завалах обнаружено тело хозяйки 1982 года рождения. В 05.00 бригадой скорой медицинской помощи констатирована смерть. Причина происшествия устанавливается. Заведено дело по ч.2 ст.292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности)", - сообщили в ДЧС Мангистауской области.

Отметим, что по ч.2 ст.292 УК РК нарушение требований пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В феврале в Темиртау произошел взрыв газа в двухэтажном магазине с последующим обрушением. В результате ЧП пострадала местная жительница.

Позже из-под завала спасатели извлекли еще одну женщину, но без признаков жизни. Бригада скорой помощи констатировала смерть. После разбора завалов в качестве основной стала рассматриваться версия взрыва газовоздушной смеси на первом этаже здания.