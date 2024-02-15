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"Зажгла зажигалку": предположительную причину взрыва в Темиртау озвучили в ДЧС

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Место происшествия
Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/112qaragandy_tjd

На месте ЧП в Темиртау продолжается разбор завалов. Наряду с этим рассматривается версия взрыва газовоздушной смеси, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Карагандинской области.

По последним данным, предоставленным областным ДЧС, спасатели разобрали порядка 90% завалов на месте ЧП в Темиртау.

На уровне первого этажа в помещении гаражного бокса обнаружены автомашины, в том числе в одной из них, предположительно, имелось газовое оборудование.

"В результате опроса пострадавшей 1993 года рождения установлено, что она зашла в магазин, купила зажигалку и с целью проверки зажгла ее. В это время в течение 2-3 сек раздался взрыв и произошло обрушение конструкций", – говорится в сообщении ДЧС Карагандинской области в Instagram.

В связи с этим рассматривается версия взрыва газовоздушной смеси. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 292 УК РК.

Напомним, в Темиртау произошел взрыв газа в двухэтажном магазине с последующим обрушением – соответствующее сообщение поступило сегодня утром. В МЧС сообщали, что здание было подключено к природному газу.

В результате ЧП пострадала женщина. Позже спасатели извлекли из-под завала еще одну гражданку, но без признаков жизни.

Согласно части 2 статьи 292 УК РК, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается ограничением или лишением свободы от 2 до 7 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2061206-zazhgla-zazhigalku-predpolozhitelnuyu-prichinu-vzryva-v-temirtau-ozvuchili-v-dchs/

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