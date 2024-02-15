Женщину без признаков жизни извлекли из-под завалов в Темиртау

Спасатели извлекли из-под завалов обрушенного в результате взрыва газа магазина в Темиртау женщину без признаков жизни, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

"В 09:49 из-под завала извлечена женщина без признаков жизни. Бригада скорой помощи констатировала факт смерти", – говорится в сообщении ведомства.

В МЧС добавили, что в 10:25 пожарные потушили возгорание.

Сегодня, 15 февраля, утром в Темиртау произошел взрыв газа в двухэтажном магазине с последующим обрушением.

Как ранее сообщали в МЧС, в результате ЧП пострадала женщина. По ее словам, в здании находился мужчина, поисками которого занимались спасатели. В 09:08 пожар локализовали (остановили распространение огня) на площади 40 кв. м.

Также в ведомстве рассказали, что здание было подключено к природному газу. Причина взрыва устанавливается.