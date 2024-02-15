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Женщину без признаков жизни извлекли из-под завалов в Темиртау

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Взрыв газа в магазине
Взрыв газа в магазине. Фото: t.me/qr_tjm

Спасатели извлекли из-под завалов обрушенного в результате взрыва газа магазина в Темиртау женщину без признаков жизни, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

"В 09:49 из-под завала извлечена женщина без признаков жизни. Бригада скорой помощи констатировала факт смерти", говорится в сообщении ведомства.

В МЧС добавили, что в 10:25 пожарные потушили возгорание.

Сегодня, 15 февраля, утром в Темиртау произошел взрыв газа в двухэтажном магазине с последующим обрушением.

Как ранее сообщали в МЧС, в результате ЧП пострадала женщина. По ее словам, в здании находился мужчина, поисками которого занимались спасатели. В 09:08 пожар локализовали (остановили распространение огня) на площади 40 кв. м.

Также в ведомстве рассказали, что здание было подключено к природному газу. Причина взрыва устанавливается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2061096-pri-vzryve-gaza-v-temirtau-pogibla-zhenschina/

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