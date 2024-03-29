Утопающие в воде по крыши дома в Костанайской области сняли на видео с высоты

В Костанайской области проходит эвакуация жителей подтопленных территорий. Спасено уже более 500 человек, из них 180 детей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в городе Аркалыке, а также в Амангельдинском и Джангельдинском районах проводится эвакуация населения по воздушному маршруту, а также с использованием плавательных средств и автотранспорта высокой проходимости.

"Из подтопленных территорий спасены 575 человек, из них 180 детей", - отметили в МЧС.

Развернут оперативный штаб.

На видео, опубликованном МЧС, дома утопают в воде. Некоторые постройки по крышу ушли под воду.

"Для оказания помощи пострадавшим от паводков открыта горячая линия по номеру: 8 (7142) 501-960", - сообщили в министерстве.

Напомним, накануне в городе Аркалыке, Амангельдинском и Джангельдинском районах объявили режим чрезвычайной ситуации. По информации ДЧС, на месте происшествия работают 642 человека, задействованы 272 единицы техники и 75 мотопомп.

Ранее операция по спасению 12 человек в Костанайской области попала на видео. Из затопленного района людей вывозили на вертолете "Казавиаспаса". Их доставили в ближайшие населенные пункты, никто в медицинской помощи не нуждался.

А жители поселка Амангельды на юге Костанайской области сняли на видео, как их село почти полностью ушло под воду. Местные власти сообщили о проводимой работе по откачке воды.