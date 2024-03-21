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Эзотерика

Талые воды приблизились к селу в ВКО

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Подтопленная местность
Паводки. Иллюстративное фото: pexels.com

Талые воды с гор приблизились к селу Жаналык в ВКО. На месте круглосуточно работают службы, чтобы не допустить подтопления домов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Тарбагатайского района.

Об угрозе подтопления стало известно накануне, в связи с резким повышением температуры воздуха и выпадением осадков в виде дождя в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.

"Вблизи села Жаналык проходит паводковый сток. Талая вода из гор проходит вдоль плотины в верхней части села Манырак,и течет вдоль автодороги Акжар-Шиликты, вдоль села Жаналык.

К предупреждению чрезвычайной ситуации привлечены сотрудники акимата района, отдела УЧС, ПДУ-3, Акжарского акимата, 5 единиц техники и 50 человек.

Ведется работа по недопущению угрозы подтопления жилых домов. В настоящее время ситуация стабильная. Повреждений дорог областного и районного значения не было", - сообщили в акимате района.

Отмечается, что объекты жизнеобеспечения региона работают в штатном режиме. Опасности для жителей сел района нет.

"Автомобильные дороги районного, областного и республиканского значения открыты по всем направлениям. Аварийных отключений отопления, воды и энергоснабжения не было. Сообщений о ЧС природно-техногенного характера не поступало. В настоящее время порывы и уровень воды снизились. Круглосуточное дежурство установлено", - отмечается в сообщении районного акимата.

Ранее сообщалось о том, что из-за обильного дождя в Шымкенте затопило улицы, дворы и частный дом.

Также жители частного сектора в Караганде жаловались, что с потеплением их дома начало топить талыми водами. Люди были вынуждены искать другое жилье.

Между тем, еще в январе этого года бывший глава МЧС Сырым Шарипханов рассказал, каким регионам Казахстана грозят паводки. Он подчеркивал, что необходимо перейти в режим повышенной готовности.

Как действовать во время паводков?

Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок - это временное затопление значительной части суши водой. Паводок может произойти в результате:

  • сброса воды с гидротехнических сооружений;
  • быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);
  • обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;
  • нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами. Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", - объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

  • отключить воду, газ, электричество;
  • погасить огонь в печах;
  • перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;
  • закрыть окна и двери, при необходимости - обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

  • документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
  • комплект одежды и обуви по сезону;
  • запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду. В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты и уверенно!, - отметили представители МЧС РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2071902-talye-vody-priblizilis-k-selu-v-vko/

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