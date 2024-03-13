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Поезд застрял в снегу в Актюбинской области (видео)

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Поезд застрял в снегу
Застрявший поезд. Кадр из видео: instagram.com/aqtobe_sergek

В Сети распространилось видео с поездом, застрявшим на путях в Актюбинской области из-за снежного заноса. Ситуацию прокомментировали в АО "НК "Қазақстан темір жолы", передает NUR.KZ.

В социальных сетях появилось видео с поездом, который не может двигаться вперед из-за неочищенных от снега путей. Видно, как сотрудники пытаются расчистить рельсы с помощью простой лопаты.

"Где снегоуборочная спецтехника?" - задаются вопросом пользователи.

"Раньше стояли снегоуборочные тепловозы на путях, где остановка Комсомольская. Куда дели ее? Вот боком выходит, нет снегозаграждений и лесопосадок", - отметил один из комментаторов.

Инцидент корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в КТЖ.

"Данный железнодорожный участок протяженностью 10 км принадлежит частной компании ТОО "Береке-Бизнес". КТЖ не несет ответственности за очистку и содержание путей на этой ветке.

На занесенном снегом пути остановился поезд для перевозки работников частной компании. По имеющейся информации, путь был очищен и через 30 мин поезд отправился", - сообщили в нацкомпании.

В течение зимы из-за ухудшения погоды на некоторых участках железных дорог в Казахстане устанавливались скоростные ограничения. Это становилось причиной опоздания некоторых составов. Так, в январе сообщалось об опоздании семи поездов, а в один из снежных дней в декабре почти два десятка поездов задержались из-за непогоды, еще шесть были отменены.

Также стало известно, что ехавший из Алматы в Уральск поезд из-за неисправности несколько часов простоял на станции Тобол. Людям предложили компенсации и предоставили горячее питание. Лишь когда неисправность была устранена, поезд направился в Уральск. Опоздание составило примерно 6 часов.

Кроме того, сообщалось, на сколько подорожали билеты на поезд в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2067486-poezd-zastryal-v-snegu-v-aktyubinskoy-oblasti-video/

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