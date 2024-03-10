Талые воды создали угрозу на двух трассах в области Абай (видео)

Вчера вечером на двух трассах в области Абай работали спасатели из-за интенсивного таяния снега. В одном из районов вода перелилась через дорожное полотно, было остановлено движение, передает NUR.KZ.

Как сообщает "КазАвтоЖол", около 20:00 в связи с потеплением, а также резким таянием снега с хребта Тарбагатай наблюдалось скопление талых вод в селе Бахты на 181-183 километрах автомобильной дороги республиканского значения "Таскескен-Бахты (граница КНР)".

"На участке имеются водопропускные железобетонные трубы в количестве 7 штук и один мост, которые работают в напорном режиме. Ведется круглосуточное наблюдение автодороги", – говорится в сообщении.

Было задействовано 10 человек и 4 единицы техники. Отмечалось, что дорожники оградили участок с помощью 100 мешков с песком и произвели отсыпку вала. Движение здесь не ограничивали.

Сегодня в 04:51 специалисты сообщили, что опасность перелива на участке "Таскескен-Бахты" была устранена.

При этом ночью, по данным МЧС, в 11 километрах от села Маканчи на автодороге областного значения "Маканчи-Жаланашколь" из-за интенсивного снеготаяния произошел перелив талой воды через дорожное полотно.

"Движение автотранспорта приостановлено, объездные дороги имеются. Силами Департамента полиции осуществляется объезд, выставлены запрещающие знаки.

Дорожной службой ТОО "Ярус" ведется мониторинг. Угрозы размыва дорожного полотна и угрозы подтопления населенным пунктам нет", – подчеркивали спасатели.

На место прибыли аким Маканчинского района Даурен Койгелдин и начальник ОЧС Урджарского района Бектыгазы Саянов. Ситуация находится на контроле.

Кроме того, вчера в ДЧС ВКО обратились к жителям региона из-за паводков – спасатели рекомендовали гражданам уже сейчас подготовиться к весеннему периоду.

Как действовать во время паводков?

Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок – это временное затопление значительной части суши водой.

Паводок может произойти в результате:

сброса воды с гидротехнических сооружений;

быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);

обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;

нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами.

Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", – объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах;

перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости – обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

комплект одежды и обуви по сезону;

запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду.

В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты, и уверенно!" – отметили представители МЧС РК.