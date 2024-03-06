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Пожар произошел в центре Алматы

Опубликовано:

Огонь горит
Пожар. Иллюстративное фото: pixabay.com

Пожар в строящемся здании произошел в центре Алматы. Причиной возгорания стал строительный мусор, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, пожарные расчеты ДЧС были направлены в Медеуский район, на пересечение проспекта Аль-Фараби с бульваром Мендикулова. Пожарные отреагировали на сообщения очевидцев о возгорании.

"В 16:58 пожарные расчеты ДЧС Алматы были направлены в Медеуский район. По прибытии было установлено возгорание мусора в подвальном помещении строящегося одноэтажного здания на площади 4 квадратных метра.

В ходе разведки установлено, что людей в помещении не было. Незамедлительно были введены пожарные стволы, на пожарные гидранты были установлены автоцистерны. В 17:21 пожар был ликвидирован", - говорит в сообщении МЧС РК.

Напомним, в конце января произошло возгорание на Первомайской промышленной зоне Илийского района под Алматы.

В том же месяце в Алматы автомобиль загорелся прямо на проезжей части. ЧП произошло на пересечении Аль-Фараби-Сейфуллина.

В начале декабря прошлого года в южной столице произошел сильный пожар в Бостандыкском районе из-за короткого замыкания.

30 ноября крупный пожар случился в одном из хостелов Алматы. Прибывшие на место ЧП пожарные нашли тела 13 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2064900-pozhar-proizoshel-v-tsentre-almaty/

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