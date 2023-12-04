Семью из четырех человек спасли из горящего дома в центре Алматы

В Алматы в Бостандыкском районе в многоэтажном доме произошел пожар. Сотрудники ДЧС спасли семью из четырех человек, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщает пресс-служба ДЧС города Алматы, вчера, 3 декабря, в 20:17 пожарные прибыли на вызов по адресу: Бостандыкский район, улица Розыбакиева, дом 208.

Прибывшие на место пожара через четыре минуты сотрудники ДЧС обнаружили короткое замыкание с последующим горением в электрощитовых на третьем и четвертом этажах четырехэтажного жилого дома.

"На лестничных клетках создалось плотное задымление, возникла угроза жизни и здоровью жильцов, заблокированных в квартирах.

Руководитель тушения пожара выбрал решающим направлением спасение людей, для чего были сформированы звенья газодымозащитной службы, с помощью которых пожарные вывели жильцов в количестве четырех человек – хозяина квартиры, его супругу, дочь 1999 года рождения 71-летнего дедушку на свежий воздух, эвакуировано 70 человек", - сообщили в ведомстве.

В ДЧС отметили, что в зимний период при пожарах на объектах с наличием людей высылается техника для обогрева и временного размещения. На месте происшествия ведомством организован пункт обогрева для жильцов.

Пожар ликвидировали в 20:40. В тушении возгорания были задействованы 25 человек личного состава ДЧС и семь единиц техники.

В результате происшествия никто не пострадал, спасенные жители от госпитализации отказались.