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Семью из четырех человек спасли из горящего дома в центре Алматы

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Пожарные стоят у автобуса
Пожарные. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

В Алматы в Бостандыкском районе в многоэтажном доме произошел пожар. Сотрудники ДЧС спасли семью из четырех человек, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщает пресс-служба ДЧС города Алматы, вчера, 3 декабря, в 20:17 пожарные прибыли на вызов по адресу: Бостандыкский район, улица Розыбакиева, дом 208.

Прибывшие на место пожара через четыре минуты сотрудники ДЧС обнаружили короткое замыкание с последующим горением в электрощитовых на третьем и четвертом этажах четырехэтажного жилого дома.

"На лестничных клетках создалось плотное задымление, возникла угроза жизни и здоровью жильцов, заблокированных в квартирах.

Руководитель тушения пожара выбрал решающим направлением спасение людей, для чего были сформированы звенья газодымозащитной службы, с помощью которых пожарные вывели жильцов в количестве четырех человек – хозяина квартиры, его супругу, дочь 1999 года рождения 71-летнего дедушку на свежий воздух, эвакуировано 70 человек", - сообщили в ведомстве.

В ДЧС отметили, что в зимний период при пожарах на объектах с наличием людей высылается техника для обогрева и временного размещения. На месте происшествия ведомством организован пункт обогрева для жильцов.

Пожар ликвидировали в 20:40. В тушении возгорания были задействованы 25 человек личного состава ДЧС и семь единиц техники.

В результате происшествия никто не пострадал, спасенные жители от госпитализации отказались.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2049018-semyu-iz-chetyreh-chelovek-spasli-iz-goryaschego-doma-v-tsentre-almaty/

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