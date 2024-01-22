Автомобиль горел на проспекте Аль-Фараби в Алматы (фото, видео)
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Сегодня в Алматы произошел пожар - автомобиль загорелся прямо на проезжей части. Подробности произошедшего рассказали в ДЧС, передает NUR.KZ.
22 января в 19:35 пожарные расчеты были направлены на пересечение Аль-Фараби-Сейфуллина для ликвидации пожара. Загорелся автомобиль марки Hyundai Accent.
"С первых минут тушение пожара контролировалось при помощи системы видеокамер по городу - в пути следования препятствия пожарной технике создавал затяжной автозатор по проспекту Назарбаева и Аль-Фараби", - отметили в ДЧС.
Пожар был ликвидирован в 19:50.
Жертв и пострадавших нет.
"Уважаемые автовладельцы! Напоминаем, огонь в легковом автомобиле распространяется стремительно, полностью уничтожая его за 2-3 минуты. Поэтому нужно обслуживать электрооборудование автомобилей на специализированных СТО и всегда иметь исправные огнетушители", - отметили в ДЧС.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2056845-avtomobil-gorel-na-prospekte-al-farabi-v-almaty-foto-video/