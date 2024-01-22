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Автомобиль горел на проспекте Аль-Фараби в Алматы (фото, видео)

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Автомобиль загорелся
Пожар. Фото: ДЧС Алматы

Сегодня в Алматы произошел пожар - автомобиль загорелся прямо на проезжей части. Подробности произошедшего рассказали в ДЧС, передает NUR.KZ.

22 января в 19:35 пожарные расчеты были направлены на пересечение Аль-Фараби-Сейфуллина для ликвидации пожара. Загорелся автомобиль марки Hyundai Accent.

"С первых минут тушение пожара контролировалось при помощи системы видеокамер по городу - в пути следования препятствия пожарной технике создавал затяжной автозатор по проспекту Назарбаева и Аль-Фараби", - отметили в ДЧС.

Пожар был ликвидирован в 19:50.

Жертв и пострадавших нет.

Пожарные тушат пожар
Пожар. Фото: ДЧС Алматы

"Уважаемые автовладельцы! Напоминаем, огонь в легковом автомобиле распространяется стремительно, полностью уничтожая его за 2-3 минуты. Поэтому нужно обслуживать электрооборудование автомобилей на специализированных СТО и всегда иметь исправные огнетушители", - отметили в ДЧС.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2056845-avtomobil-gorel-na-prospekte-al-farabi-v-almaty-foto-video/

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