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Легковушку смяло после сильного столкновения с деревом в Шымкенте: есть пострадавшие (видео)

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Складной аварийный знак стоит на дороге
Знак ДТП. Иллюстративное фото: Anton Skripachev / Getty Images

В Шымкенте легковой автомобиль на скорости врезался в дерево, пострадали водитель и пассажиры. Данный факт прокомментировали в департаменте полиции города, передает NUR.KZ.

В Сети выложено видео с места ДТП. Сообщается, что авария произошла накануне в Шымкенте.

На кадрах видно, что машину сильно искорежило после столкновения с деревом. В посте под видео отмечается, что в авто зажатыми остались двое пассажиров, для вызволения которых на месте работали службы спасения.

Данное ДТП корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в департаменте полиции Шымкента.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. В результате ДТП водитель и пассажиры доставлены в больницу.

В настоящее время проводится досудебное расследование", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Талдыкоргане трое молодых мужчин пострадали в результате ДТП в Талдыкоргане. Автомобиль Lexus, в котором они ехали, врезался в дерево. Пострадавшие госпитализированы в реанимационное отделение городской многопрофильной больницы.

Также в Хромтау внедорожник врезался в двухэтажный коттедж. У водителя, который является инвалидом третьей группы, случился приступ.

В Жанаозене грузовой автомобиль врезался в надземный газопровод и оставил жителей без газа. На водителя был составлен протокол.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2064176-legkovushku-smyalo-posle-silnogo-stolknoveniya-s-derevom-v-shymkente-est-postradavshie-video/

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