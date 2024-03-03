Легковушку смяло после сильного столкновения с деревом в Шымкенте: есть пострадавшие (видео)

В Шымкенте легковой автомобиль на скорости врезался в дерево, пострадали водитель и пассажиры. Данный факт прокомментировали в департаменте полиции города, передает NUR.KZ.

В Сети выложено видео с места ДТП. Сообщается, что авария произошла накануне в Шымкенте.

На кадрах видно, что машину сильно искорежило после столкновения с деревом. В посте под видео отмечается, что в авто зажатыми остались двое пассажиров, для вызволения которых на месте работали службы спасения.

Данное ДТП корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в департаменте полиции Шымкента.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. В результате ДТП водитель и пассажиры доставлены в больницу.

В настоящее время проводится досудебное расследование", - говорится в сообщении ведомства.

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