Легковушку смяло после сильного столкновения с деревом в Шымкенте: есть пострадавшие (видео)
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В Шымкенте легковой автомобиль на скорости врезался в дерево, пострадали водитель и пассажиры. Данный факт прокомментировали в департаменте полиции города, передает NUR.KZ.
В Сети выложено видео с места ДТП. Сообщается, что авария произошла накануне в Шымкенте.
На кадрах видно, что машину сильно искорежило после столкновения с деревом. В посте под видео отмечается, что в авто зажатыми остались двое пассажиров, для вызволения которых на месте работали службы спасения.
Данное ДТП корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в департаменте полиции Шымкента.
"По данному факту возбуждено уголовное дело. В результате ДТП водитель и пассажиры доставлены в больницу.
В настоящее время проводится досудебное расследование", - говорится в сообщении ведомства.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2064176-legkovushku-smyalo-posle-silnogo-stolknoveniya-s-derevom-v-shymkente-est-postradavshie-video/