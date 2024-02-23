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Внедорожник врезался в двухэтажный коттедж в Хромтау (фото, видео)

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Внедорожник врезался в дом
Внедорожник врезался в дом. Фото: instagram.com/ztz_04_aktobe

В соцсетях появилась кадры с места ДТП городе Хромтау Актюбинской области – внедорожник врезался в двухэтажный дом и повредил окно. Инцидент прокомментировали в местной полиции, передает NUR.KZ.

В Instagram-паблике Ztz_04_aktobe опубликованы фото и видео с места аварии. На кадрах видно, как внедорожник врезался в первый этаж дома и повредил окно.

В комментариях к публикации на инцидент отреагировали в отделе полиции Хромтауского района. По их данным, авария произошла вчера, 22 февраля, в 17:30.

"На улице Достық произошло столкновение, в результате которого пострадало окно первого этажа двухэтажного дома. Причиной данного инцидента стал приступ, случившийся у водителя, который является инвалидом третьей группы. Важно подчеркнуть, что водитель на момент аварии не находился в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент водитель принял на себя ответственность за причиненный ущерб и обязался восстановить поврежденное окно в течение двух дней", – говорится в сообщении.

В ведомстве также призвали всех участников дорожного движения проявлять большее внимание и предусмотрительность на дорогах, а также не распространять недостоверную информацию.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП вам необходимо:

  1. удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  4. вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

Напомним, вчера в Усть-Каменогорске автомобиль попал под трамвай, который протащил его 10 метров. В результате аварии пострадал водитель машины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2062544-vnedorozhnik-vrezalsya-v-dvuhetazhnyy-kottedzh-v-hromtau-foto-video/

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