Внедорожник врезался в двухэтажный коттедж в Хромтау (фото, видео)

В соцсетях появилась кадры с места ДТП городе Хромтау Актюбинской области – внедорожник врезался в двухэтажный дом и повредил окно. Инцидент прокомментировали в местной полиции, передает NUR.KZ.

В Instagram-паблике Ztz_04_aktobe опубликованы фото и видео с места аварии. На кадрах видно, как внедорожник врезался в первый этаж дома и повредил окно.

В комментариях к публикации на инцидент отреагировали в отделе полиции Хромтауского района. По их данным, авария произошла вчера, 22 февраля, в 17:30.

"На улице Достық произошло столкновение, в результате которого пострадало окно первого этажа двухэтажного дома. Причиной данного инцидента стал приступ, случившийся у водителя, который является инвалидом третьей группы. Важно подчеркнуть, что водитель на момент аварии не находился в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент водитель принял на себя ответственность за причиненный ущерб и обязался восстановить поврежденное окно в течение двух дней", – говорится в сообщении.

В ведомстве также призвали всех участников дорожного движения проявлять большее внимание и предусмотрительность на дорогах, а также не распространять недостоверную информацию.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП вам необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные; вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.

Напомним, вчера в Усть-Каменогорске автомобиль попал под трамвай, который протащил его 10 метров. В результате аварии пострадал водитель машины.