Внедорожник врезался в двухэтажный коттедж в Хромтау (фото, видео)
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В соцсетях появилась кадры с места ДТП городе Хромтау Актюбинской области – внедорожник врезался в двухэтажный дом и повредил окно. Инцидент прокомментировали в местной полиции, передает NUR.KZ.
В Instagram-паблике Ztz_04_aktobe опубликованы фото и видео с места аварии. На кадрах видно, как внедорожник врезался в первый этаж дома и повредил окно.
В комментариях к публикации на инцидент отреагировали в отделе полиции Хромтауского района. По их данным, авария произошла вчера, 22 февраля, в 17:30.
"На улице Достық произошло столкновение, в результате которого пострадало окно первого этажа двухэтажного дома. Причиной данного инцидента стал приступ, случившийся у водителя, который является инвалидом третьей группы. Важно подчеркнуть, что водитель на момент аварии не находился в состоянии алкогольного опьянения.
На данный момент водитель принял на себя ответственность за причиненный ущерб и обязался восстановить поврежденное окно в течение двух дней", – говорится в сообщении.
В ведомстве также призвали всех участников дорожного движения проявлять большее внимание и предусмотрительность на дорогах, а также не распространять недостоверную информацию.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП вам необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 – если нет пострадавших / 112 – если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Напомним, вчера в Усть-Каменогорске автомобиль попал под трамвай, который протащил его 10 метров. В результате аварии пострадал водитель машины.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2062544-vnedorozhnik-vrezalsya-v-dvuhetazhnyy-kottedzh-v-hromtau-foto-video/