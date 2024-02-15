Грузовик врезался в газопровод в Жанаозене и оставил жителей без газа (видео)

В Жанаозене грузовой автомобиль врезался в надземный газопровод и оставил жителей без газа. На водителя был составлен протокол, передает Lada.kz.

По информации издания, сегодня, 15 февраля, в 15:10 в жилом массиве Рахат-3 водитель автомобиля "МАЗ" врезался в надземный газопровод.

"В городе Жанаозен Мангистауской области в жилом массиве Рахат-3, на улице №27, на автодороге во время движения автомобиль "МАЗ" повредил надземный газопровод (диаметр 50 мм). В результате произошло частичное отключение подачи газа в жилых домах. На ремонтно-восстановительные работы задействовано АО МПФ "КазТрансГазАймак" (13 человек и 3 единиц техники)", – рассказали в ДЧС региона.

Как сообщили в ведомстве, в аварии никто не пострадал.

В пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области добавили, что стражи порядка составили на водителя протокол по статье 610 КоАП РК.

Добавим, что, согласно статье 610 КоАП РК, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере 20 МРП (73 тыс. тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.