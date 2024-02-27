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На Атырауском НПЗ произошла утечка топлива (видео)

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АНПЗ
АНПЗ. Фото: facebook.com/anpzkz

Утечку топлива на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе сняли на видео очевидцы. Данный факт подтвердили и прокомментировали в пресс-службе АНПЗ, передает "Ак Жайык".

Как сообщает местное издание, видео, где из труб фонтаном бьет жидкость, распространяется в социальных сетях. Происходило это, по данным очевидцев, на Атырауском НПЗ, где якобы произошел разлив бензина.

Факт разлива топлива подтвердили в пресс-службе завода. Сообщается, что инцидент произошел вчера, 26 февраля, где на установке олигомеризации бутенов был обнаружен пропуск на коллекторе прямогонного бензина, предназначенного для пуска установки.

"С целью быстрого вытеснения продукта в данную линию была подана вода под давлением 15 кгс/кв.см. На данный момент приняты оперативные меры по устранению дефектного участка.

Все технологические установки на штатном режиме, производство и отгрузка нефтепродуктов осуществляются согласно плану", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе департамента экологии региона сообщили, что сейчас на заводе идет комплексная проверка прокурорами и экологами, где будет принят во внимание произошедший факт разлива бензина.

В июле 2023 года сообщалось, что на нефтеперерабатывающем заводе в Атырау случилась авария, в результате чего часть города осталась без электричества.

Подачу электричества в Атырау полностью восстановили через несколько часов. Электроэнергию подали и в Атырауский НПЗ.

Тогда сообщалось, что из-за аварийного отключения на АНПЗ в воздух было выброшено 8 тысяч кубометров технологического газа.

Позже президент Токаев поручил создать госкомиссию по расследованию причин аварий на АНПЗ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2063201-na-atyrauskom-npz-proizoshla-utechka-topliva-video/

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