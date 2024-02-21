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Эзотерика
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Уровень воды резко поднялся в реке: подтопление может грозить одному из сел в Алматинской области

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Вода в реке
Река. Иллюстративное фото: FCerez/Getty Images

В МЧС рассказали о текущей ситуации на посту реки Иле в Алматинской области. Ранее сообщалось, что из-за повышения уровня воды существует риск подтоплений, передает NUR.KZ.

Сегодня в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что на гидрологическом посту реки Иле (164 км выше Капшагайской ГЭС) в результате установления затора льда ниже поста наблюдается резкое повышение уровня воды.

Так, по состоянию на 08:00, уровень воды составил 462 см, тогда как критический уровень в зимнее время – 500 см.

Отмечалось, что при превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных выше и ниже по течению реки, а также находящихся на пойменных участках реки.

В МЧС сообщили, что на место была направлена оперативная группа для проведения визуального осмотра и оценки возможного разлива из устья реки Иле.

"В случае определения угрозы населенным пунктам будут приняты меры. Ближайший населенный пункт – село Шарын – находится на расстоянии 15-20 км", – говорится на официальном сайте министерства.

На данном участке в круглосуточном режиме функционирует наблюдательный пункт РГП "Казгидромет".

Напомним, недавно экс-кандидат в президенты и эколог Мэлс Елеусизов заявил, что сточные воды в Алматинской области в случае прорыва озера Сорбулак могут смыть в итоге целые районы. По его словам, водоем может прорвать в любой момент.

Кроме того, эколог сообщил о проблемах озера Балхаш, о которых говорит, по его словам, 25 лет. Как заявил Елеусизов, озеру "нужен один хозяин", но одновременно с этим оно расположено на территории четырех областей.

А вчера об угрозе жизни казахстанцев из-за возможного прорыва водохранилищ заявлял глава МЧС. По словам Чингиза Аринова, в Казахстане не уделяют должное внимание гидротехническим сооружениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2062262-lyudey-mogut-evakuirovat-iz-za-rezkogo-povysheniya-urovnya-reki-v-almatinskoy-oblasti/

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