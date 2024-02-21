Резкое повышение уровня воды: жителей Алматинской области предупредили о возможных подтоплениях

В Алматинской области объявлено штормовое предупреждение в связи с резким повышением уровня воды. При норме в 500 см вода уже поднялась на 462 см, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

"На гидрологическом посту реки Иле (164 км выше Капшагайской ГЭС) в результате установления затора льда ниже поста наблюдается резкое повышение уровня воды.

Уровень воды на 08.00 20 февраля составил 326 см, на 20.00 составил 448 см, 21 февраля на 08.00 часов уровень воды составил 462 см. Возможно дальнейшее повышение уровня воды. Критический уровень в зимнее время 500 см", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при превышении опасных отметок, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных выше и ниже по течению реки, а также находящихся на пойменных участках реки.