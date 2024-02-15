"Вода как стояла, так и стоит": режим ЧС объявили в Атырау из-за паводков

В Атырау из-за недельного потопа был объявлен режим ЧС. Однако местным властям пока не удается справиться с подтоплениями, передает сайт телеканала КТК.

Уже как 10 дней дома в Атырау затопило талыми водами. Несмотря на то, что воду откачивают, жители нескольких микрорайонов до сих пор не могут попасть домой.

"Объявили чрезвычайное положение, установили эти иглофильтры. Но зачем они нужны, народу не объяснили. А вода как стояла, так и стоит. Уменьшения мы не видим. А если у нас завтра дом опустится, трещины пойдут, кто виноват будет? Кто нам поможет это все восстановить?" – рассказала местная жительница Ырысты Сахарбайкызы.

В городе был объявлен режим ЧС. На усиленную борьбу с потопом выделили дополнительные деньги и технику. Однако будут ли компенсировать ущерб тем, чье имущество затоплено, пока не известно.

"С двумя компаниями был заключен договор. На сегодняшний день 22 насоса по иглофильтрации установлены. В общем, по решению ЧС было выделено более 240 миллионов (тенге – прим. ред.). Это не только для откачки, но также для вывоза грунтовых вод откачанных. По материальному возмещению вопрос не поднимался", – сообщил заместитель акима Атырау Ерболат Омаров.

Источник: КТК

Напомним, на прошлой неделе в двух поселках Атырауской области по руслу арыка прошла талая вода. В связи с этим ДЧС обратился к местным жителям, отметив, что угрозы подтопления населенным пунктам.

Позже, 7 февраля, сообщалось, что дожди со снегом вызвали настоящий переполох в Атырау. Тогда оказалась затоплена поликлиника, на улицах появились огромные лужи. Также подтопления грозили жилым домам.

В понедельник, 12 февраля, сообщалось, что часть улиц Атырау оказалась залита водой из-за обильного таяния снега. Одной из причин этого, как объясняли в акимате, стало отсутствие арычно-ливневой системы. В ведомстве также заявили, что ситуация на контроле акимата.

Недовольные действиями властей жители Атырау пришли в акимат и потребовали объявить в городе ЧС.