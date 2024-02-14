Информацию о землетрясении в области Ұлытау опровергли в МЧС

Министерство чрезвычайных ситуаций РК опровергло информацию о землетрясении в области Ұлытау, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"14 февраля с 08:00 до 11:42 в городе Сатпаев области Ұлытау в действующей шахте №65 Южно-Жезказганского рудника ТОО "Казахмыс" произошло принудительное планомерное погашение пустот, в результате которого зафиксированы сейсмические события без ощутимости. Сведений по пострадавшим не поступало.

На место выехали сотрудники ДЧС.

Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК в этот период землетрясений не зарегистрировано", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее Казахстанский национальный центр данных сообщил, что сегодня, 14 февраля, сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,6 недалеко от города Сатпаева в области Ұлытау.

Несколько дней назад сейсмолог Даулет Сарсенбаев разъяснял, увеличилась ли сейсмическая активность в последние годы.

"В целом, если взять статистику за последние пять-семь лет, идет среднее значение, и сказать, что произошло увеличение сейсмических событий именно по фиксации, это не так. Ситуация стабильная в стандартном фоновом режиме", - говорил он.

Напомним, 23 января после полуночи в Алматы почувствовали сильное землетрясение. Перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощущениям его оценили в 5 баллов. Также потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Казахстанский национальный центр данных информирует о существовании двух параметров, которые необходимо различать:

сейсмическая интенсивность (измеряется в баллах) и характеризует воздействие, эффект в данном месте;

величина очага землетрясения (оценивается магнитудой или энергетическим классом).

Интенсивность землетрясения - сейсмический эффект, оцениваемый в баллах по описательной шкале интенсивности сотрясений земной поверхности. Шкала основана на реакции людей и предметов быта, поведении зданий и сооружений и на изменениях ландшафта, грунтов и так далее.

В Казахстане, как и в бывшем СССР, используется 12-балльная сейсмическая шкала MSK-64. В других странах для оценки интенсивности используются разные шкалы. Например, в Японии пользуются 7-балльной шкалой сейсмической интенсивности (JMA). В США и Европе используется 12-балльная шкала ММ (модифицированная шкала Меркалли).

Магнитуда землетрясения (от латинского "magnitudo" - "величина") - количественная характеристика величины очага землетрясения. Определяется по записям землетрясений (сейсмограммам) на сейсмических станциях. Это безразмерная характеристика, позволяющая сравнивать источники (очаги) землетрясений по их величине, силе.

Сейчас в мире известны очаги с магнитудой 9,5. Это, например, Чилийское землетрясение 22 мая 1960 года, а также Суматринское землетрясение в Индонезии 26 декабря 2004 года и печально известное последовавшим за ним разрушительным цунами.