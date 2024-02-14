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Подземные толчки зафиксировали недалеко от Сатпаева

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Сейсмограф
Сейсмограф. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Подземные толчки магнитудой 4,6 зафиксировали сейсмологи сегодня недалеко от города Сатпаева в области Ұлытау, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанский национальный центр данных.

Согласно оперативным данным, сегодня, 14 февраля, в 11:09 по времени Астаны в 9 километрах на юго-запад от города Сатпаева произошло землетрясение. Магнитуда составила 4.6.

Об ощутимости толчков в опубликованном сообщении ничего не сказано.

Несколько дней назад сейсмолог Даулет Сарсенбаев во время отвечал, увеличилась ли сейсмическая активность в последние годы.

"В целом, если взять статистику за последние пять-семь лет, идет среднее значение, и сказать, что произошло увеличение сейсмических событий именно по фиксации, это не так. Ситуация стабильная в стандартном фоновом режиме", – говорил он.

Напомним, 23 января после полуночи в Алматы почувствовали сильное землетрясение. Перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощущениям его оценили в 5 баллов. Также потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

По данным Казахстанского национального центра данных, есть два параметра, которые необходимо различать:

  • сейсмическая интенсивность (измеряется в баллах) и характеризует воздействие, эффект в данном месте;
  • величина очага землетрясения (оценивается магнитудой или энергетическим классом).

Интенсивность землетрясения – сейсмический эффект, оцениваемый в баллах по описательной шкале интенсивности сотрясений земной поверхности. Шкала основана на реакции людей и предметов быта, поведении зданий и сооружений и на изменениях ландшафта, грунтов и так далее.

В Казахстане, как и в бывшем СССР, используется 12-балльная сейсмическая шкала MSK-64. В других странах для оценки интенсивности используются разные шкалы. Например, в Японии пользуются 7-балльной шкалой сейсмической интенсивности (JMA). В США и Европе используется 12-балльная шкала ММ (модифицированная шкала Меркалли).

Магнитуда землетрясения (от латинского "magnitudo" – "величина") – количественная характеристика величины очага землетрясения. Определяется по записям землетрясений (сейсмограммам) на сейсмических станциях. Это безразмерная характеристика, позволяющая сравнивать источники (очаги) землетрясений по их величине, силе.

Сейчас в мире известны очаги с магнитудой 9,5. Это, например, Чилийское землетрясение 22 мая 1960 года, а также Суматринское землетрясение в Индонезии 26 декабря 2004 года и печально известное последовавшим за ним разрушительным цунами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2060919-zemletryasenie-zafiksirovali-v-oblasti-ulytau/

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